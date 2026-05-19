L’Aalesund cerca continuità dopo il successo contro il Rosenborg, mentre il Brann vuole allungare la propria serie positiva e restare agganciato alle zone alte della classifica. Mercoledì 20 maggio, alle ore 20:00, le due squadre si affronteranno al Color Line Stadion in una gara importante per il cammino di entrambe in Eliteserien. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AALESUND-BRANN CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’Aalesund si presenta a questa sfida dopo una vittoria pesantissima ottenuta sul campo del Rosenborg. Il 3-2 conquistato a Lerkendal ha restituito entusiasmo a una squadra che fino a questo momento aveva vissuto un campionato complicato, con una sola vittoria nelle prime otto giornate. La formazione allenata da Kjetil Rekdal continua però a mostrare parecchie difficoltà soprattutto nella fase difensiva, come dimostrano i sedici gol subiti finora in campionato. I padroni di casa cercano spesso di sfruttare ripartenze rapide e intensità offensiva, affidandosi soprattutto al momento positivo di Kristian Hemmingsen Lonebu, già autore di cinque reti in stagione.

Il Brann arriva invece al Color Line Stadion in un buon momento di forma. La squadra allenata da Freyr Alexandersson ha vinto le ultime tre partite consecutive e continua a confermare una qualità offensiva molto elevata. Nell’ultimo turno il Brann ha superato il KFUM per 2-1 dominando il possesso palla e creando numerose occasioni da gol. I numeri raccontano una squadra aggressiva, verticale e molto pericolosa soprattutto negli ultimi trenta metri, con giocatori come Ingason, Noah Holm e Ulrik Mathisen capaci di incidere costantemente. Inoltre, i precedenti recenti sorridono chiaramente agli ospiti: il Brann ha vinto tre delle ultime quattro sfide contro l’Aalesund, incluso il pesante 5-1 dell’ultimo confronto diretto.

Le probabili formazioni di Aalesund-Brann

L’Aalesund dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, puntando sulla coppia offensiva formata da Hemmingsen Lonebu e Reed. A centrocampo Christensen e Hagen avranno il compito di dare equilibrio e qualità alla manovra.

Il Brann dovrebbe invece confermare il 4-3-3 offensivo, affidandosi alla velocità di Thorsteinsson e alla qualità tecnica di Mathisen e Noah Holm nel tridente d’attacco.

Aalesund (4-4-2): Klaesson; Andresen, Haram, Hammer Kjelsen, Gudmundsson; Uba Charles, Christensen, Hagen, Osenbroch; Hemmingsen Lonebu, Reed.

Brann (4-3-3): Vidtun Nilsen; Soltvedt, Holten, Pedersen, Dragsnes; Ingason, Wassberg, Horn Myhre; Mathisen, Noah Holm, Thorsteinsson.

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