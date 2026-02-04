Aberdeen-Celtic, notte pesante a Pittodrie: forma, scelte e come seguirla

Aberdeen e Celtic si affrontano a Pittodrie in una sfida cruciale della Scottish Premiership. I Dons cercano continuità per rientrare nella corsa top six,

A Pittodrie Stadium, mercoledì 4 febbraio 2026 alle 20:45, va in scena Aberdeen-Celtic, match valido per la 25ª giornata di Scottish Premiership. I padroni di casa cercano una svolta per rientrare nella corsa top six, mentre il Celtic vuole continuare a mettere pressione alla vetta.

Il momento delle due squadre — La stagione dell’Aberdeen è stata tutt’altro che lineare. Dopo aver chiuso il 2024-25 con lo storico trionfo in Scottish FA Cup proprio contro il Celtic, i Dons hanno vissuto un avvio di campionato estremamente complicato. Una sola vittoria nelle prime undici gare stagionali, eliminazione dall’Europa League e successivo crollo anche in Conference League hanno segnato i primi mesi dell’annata. La vittoria per 4-0 contro il Dundee alla settima giornata sembrava aver cambiato l’inerzia: da lì, Aberdeen ha infilato sette successi, due pareggi e una sola sconfitta in dieci partite di campionato, risalendo la classifica. Tuttavia, il mese di dicembre ha riportato nuove difficoltà, culminate in sette gare senza vittorie e nell’esonero di Jimmy Thelin. Con Peter Leven alla guida ad interim, la squadra ha mostrato segnali alterni: due vittorie e una sconfitta nelle ultime tre. In classifica l’Aberdeen è settimo con 28 punti, a cinque lunghezze dal Falkirk sesto. Per rientrare davvero in corsa serve continuità, e una grande notte contro il Celtic potrebbe cambiare tutto.

Il Celtic arriva a Pittodrie da favorito, nonostante una stagione segnata da continui scossoni in panchina. L’addio anticipato di Brendan Rodgers, il breve e negativo passaggio di Wilfried Nancy e il ritorno di Martin O’Neill hanno reso il 2025-26 una vera montagna russa. Eppure, con O’Neill nuovamente alla guida, i Bhoys hanno ritrovato solidità e risultati. Nelle ultime sette gare sono arrivati cinque successi e due pareggi, una striscia che ha permesso al Celtic di risalire al secondo posto con 48 punti, riducendo il distacco dalla capolista Hearts a sei lunghezze. Il dato che rafforza la fiducia è anche storico: cinque vittorie consecutive del Celtic contro l’Aberdeen in Premiership, un trend che pesa alla vigilia. L’obiettivo è chiaro: vincere per restare agganciati alla lotta per il titolo.

Le probabili formazioni di Aberdeen-Celtic — L’Aberdeen dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1 flessibile. Mitov sarà il portiere, con Devlin, Morrison, Nilsen e Frame in difesa. A centrocampo Clarkson agirà accanto a Armstrong e Cameron, mentre sulla trequarti Bilalovic e Keskinen supporteranno Nisbet, riferimento offensivo principale.

Il Celtic dovrebbe rispondere con un 4-4-2 dinamico. Schmeichel in porta, linea difensiva con Araujo, Murray, Scales e Tierney. In mezzo al campo McGregor guiderà il gioco, affiancato da Engels, con Maeda e Hyun-Jun sugli esterni. Davanti spazio alla coppia Cvancara-Nygren, chiamata a sfruttare ogni occasione.

ABERDEEN: Mitov; Devlin, Morrison, Nilsen, Frame; Bilalovic, Cameron, Clarkson, Armstrong, Keskinen; Nisbet.

CELTIC: Schmeichel; Araujo, Murray, Scales, Tierney; Hyun-Jun, Engels, McGregor, Maeda; Cvancara, Nygren.

