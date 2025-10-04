Nonostante le difficoltà attuali, la squadra di casa parte leggermente favorita grazie al fattore storico e al vantaggio del campo. Tuttavia, gli ospiti potranno contare su un reparto offensivo che potrebbe mettere in difficoltà la squadra di...

Stefano Sorce 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 16:03)

Il clima è già teso al Pittodrie Stadium per il match di domenica 5 ottobre 2025 alle 16:00, quando Aberdeen e Dundee si affronteranno in un confronto che potrebbe ridisegnare la classifica di entrambe le squadre. Gli uomini di Jimmy Thelin cercano il primo successo stagionale tra le mura amiche, mentre il Dundee FC vuole sfruttare la trasferta per risalire in classifica e interrompere la serie negativa. Una sfida carica di tensione e punti pesanti, con entrambe le squadre chiamate a dare il massimo. Puoi seguire Aberdeen-Dundee GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Aberdeen-Dundee in diretta TV e in streaming LIVE Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Premiership scozzese comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Aberdeen-Dundee in diretta live.

Il momento delle due squadre — L’Aberdeen arriva al match in una situazione critica: solo 1 punto conquistato nelle prime sei giornate, frutto di un pareggio e 5 sconfitte, con un bilancio di 0 gol segnati e 9 subiti. La squadra di Jimmy Thelin ha perso l’ultima partita 0-2 contro il Motherwell e dovrà cercare soluzioni immediate, soprattutto in casa, dove non ha ancora vinto.

Il Dundee FC parte con qualche segnale incoraggiante rispetto agli avversari: 6 punti in 7 partite, con 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte, e un bilancio di 6 gol segnati e 9 subiti. L’ultima sfida contro il St. Mirren è terminata 0-1, ma l’allenatore Steven Pressley punta a migliorare la resa in trasferta, dove finora la squadra non ha ancora vinto (2 pareggi e 1 sconfitta). La capacità offensiva potrebbe rivelarsi determinante in una partita equilibrata.

Le probabili formazioni di Aberdeen-Dundee — Aberdeen (4-3-3): Mitov, Jensen, Dorrington, Knoester, Gyamfi, Armstrong, Shinnie, Keskinen, Aouchiche, Karlsson, Nisbet. Allenatore: Thelin.

Dundee (4-3-3): McCracken, Astley, Robertson, Graham, Wright, Robertson, Hamilton, Samuels, Congreve, Hay, Westley. Allenatore: Pressely.