AFS-Braga: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

AFS-Braga: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 2 febbraio - 15:41

La sfida tra AFS e Sporting Braga chiude il programma di Primeira Liga con un confronto che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi. Il Braga vuole difendere il quarto posto e tenere a distanza le inseguitrici nella corsa europea, mentre l'AFS fanalino di coda, ha bisogno di punti quasi disperati per alimentare le residue speranze di salvezza

Qui AFS — L'AFS occupa l’ultimo posto in classifica e la stagione fin qui è stata molto complicata. La squadra ha faticato sia in fase difensiva sia nella continuità di rendimento, raccogliendo pochi risultati utili e mostrando difficoltà contro avversari di livello medio-alto. Le prestazioni interne non sono bastate a invertire la rotta e la sensazione è che serva un cambio di passo immediato per riaprire il discorso salvezza.

Qui Braga — Il Braga arriva dalla fatica europea ma anche dalla soddisfazione per il passaggio del turno, risultato che ha confermato la competitività della squadra anche fuori dai confini nazionali. Tornando sul campionato, la priorità è blindare il quarto posto: avvicinare le prime tre è difficile, quindi la gestione del vantaggio sulle rivali dirette diventa fondamentale.

Probabili formazioni — AFS (3-4-3): Adriel; Algobia, Semedo, Ponck; Kiki Afonso, Roni, Mendonça, Akinsola; Pedro Lima, Perea, Tomane.

Sporting Braga (4-3-3): Hornicek; Vitor Carvalho, Lagerbielke, Arrey-Mbi, Victor Gomez; Gorby, João Moutinho, Zalazar; Gabri Martinez, Ricardo Horta, Pau Victor.

