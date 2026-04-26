Equilibrio in classifica, precedenti bloccati e margini sottili: AIK-Malmo, in programma lunedì 27 aprile 2026 alle ore 19:00, è una sfida che può dare indicazioni importanti in questo avvio di Allsvenskan. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI AIK-MALMO SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’AIK arriva a questa partita con una sensazione di squadra ancora in costruzione. I risultati sono altalenanti, ma non mancano segnali positivi, soprattutto tra le mura amiche dove sono arrivate due vittorie consecutive. In casa, infatti, la squadra riesce ad avere un atteggiamento più aggressivo e una maggiore fiducia nel gestire il pallone. La sconfitta contro il Degerfors ha però evidenziato alcuni limiti, soprattutto nella gestione difensiva e nella capacità di concretizzare. L’AIK crea, ma non sempre riesce a sfruttare le occasioni. Giocatori come Hove e Flataker rappresentano le principali fonti offensive, mentre Celina aggiunge qualità tra le linee. Tatticamente è una squadra che prova a costruire, ma che spesso lascia spazi quando perde equilibrio. Questo può diventare un problema contro avversari più organizzati.

Il Malmo, invece, arriva con un’identità più definita. Nonostante la sconfitta contro il Sirius, la squadra ha dimostrato di avere qualità e una maggiore capacità di produzione offensiva rispetto agli avversari. Il problema principale è la fase difensiva, dove concede qualcosa di troppo. Il Malmo è una squadra che tende a giocare per vincere, con un approccio più propositivo. Giocatori come Haksabanovic e Botheim garantiscono pericolosità costante, mentre Skogmar è fondamentale per la creazione di gioco. Un dato interessante riguarda i precedenti: le ultime tre sfide tra queste due squadre sono finite in pareggio. Questo racconta di un equilibrio storico che spesso si riflette anche sul campo, indipendentemente dal momento delle due squadre.

Le probabili formazioni di Aik-Malmo

L’AIK dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Nordfeldt tra i pali e una difesa guidata da Papagiannopoulos. A centrocampo, Hove e Csongvai daranno equilibrio e inserimenti, mentre davanti Flataker e Yohanna supporteranno Andersson.

Il Malmo risponde con un 4-4-2 più offensivo, con Dahlin in porta e una difesa solida con Rösler. A centrocampo, Rosengren e Skogmar guideranno il gioco, mentre in attacco la coppia Haksabanovic–Botheim sarà il riferimento offensivo.

AIK (4-3-3): Nordfeldt; Wilson, Papagiannopoulos, Cisse, Bergquist; Csongvai, Hove, Mujanic; Yohanna, Flataker, Andersson

Malmo (4-4-2): Dahlin; Larsen, Djuric, Rösler, Busanello; Abdi Ali, Rosengren, Skogmar, Sjöstrand; Haksabanovic, Botheim.

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