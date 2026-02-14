Ajax-Sittard Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE l’Eredivisie

Sfida serale ad Amsterdam nel 23° turno di Eredivisie: l’Ajax ospita il Fortuna Sittard con un solo obiettivo, tornare alla vittoria e restare agganciato alla zona Champions. I lancieri arrivano da un pareggio in extremis (AZ Alkmaar), mentre gli ospiti hanno subito una rimonta nel recupero (Sparta Rotterdam): due risultati che lasciano scorie emotive diverse ma alta urgenza di punti.
Qui Ajax—
L’Ajax ha evitato la sconfitta sul campo dell’AZ con un gol nel recupero che ha salvato il risultato ma non ha cancellato alcune difficoltà viste nella ripresa. La squadra ha mostrato due volti: dominante nel primo tempo, più fragile e schiacciata dopo l’intervallo.
Qui Sittard—
Il Sittard arriva da un 2-2 amaro contro lo Sparta Rotterdam, con pareggio subito oltre il 95°. Prestazione offensivamente valida, ma con limiti evidenti nella gestione dei finali di gara.
Probabili formazioni—
Ajax (4-3-3): Jaros; Wijndal, Sutalo, Baas, Gaaei; Klaassen, Regeer, Steur; Bounida, Dolberg, Godts. Allenatore: Grim.
Fortuna Sittard (4-2-3-1): Marsman; Hubner, Kasanwirjo, Marquez, Pinto; Michut, Brittijn; Ihattaren, Duijvestijn, Peterson; Sierhuis. Allenatore: Buijs.
