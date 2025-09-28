Al Ahly-Zamalek, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La gara di lunedì 29 settembre promette spettacolo: Riveiro deve fare i conti con numerose assenze, mentre la squadra di Peseiro arriva da un buon avvio in Premier League. Negli ultimi precedenti regna l’equilibrio

Stefano Sorce 28 settembre - 16:52

Il momento delle due squadre — Gli uomini di José Riveiro arrivano a questo big match dopo la vittoria per 3-2 in trasferta contro l’Haras El Hodood. Nelle ultime sei gare hanno segnato 9 gol, con una media di 1,5 a partita, mostrando discreta efficacia offensiva. In evidenza Nejc Gradisar e Trezeguet, autori delle reti decisive nell’ultimo successo. In classifica la percentuale di vittorie è del 43%, con il 14% di sconfitte, un andamento altalenante che va consolidato.

La squadra guidata da José Peseiro ha pareggiato 1-1 contro l’El Gouna nell’ultima giornata, con gol di Oday Dabbagh. In stagione i bianchi hanno collezionato 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, con il 63% di vittorie e appena 4 gol subiti nelle ultime sei gare. La difesa è solida, ma pesa la maledizione delle trasferte: lo Zamalek non vince in campionato sul campo dell’Ahly da sette partite. Negli ultimi sei derby, l’Al Ahly ha ottenuto 3 vittorie, lo Zamalek 2, con un solo pareggio.

Probabili formazioni di Al Ahly-Zamalek — Al Ahly (4-3-3): Shobeir, Hany, Ibrahim, Marei, El Aash, Ateya, Mohamed, Dieng, Trezeguet, Gradisar, El Shahat. Allenatore: Riveiro.

Zamalek (4-2-3-1): Sobhi, Fatouh, Ismail, Abdelmaguid, Moussaddaq, Dunga, El Said, Maali, Maher, Kaied, Dabbagh. Allenatore: Peseiro.