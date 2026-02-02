Al-Hilal-Al Ahli: dove vedere la Saudi League in TV e in Streaming

Al-Hilal-Al Ahli: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Saudi League su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 2 febbraio - 15:54

La Saudi Pro League mette di fronte due pretendenti al vertice in una gara che può spostare gli equilibri del campionato. L’Al-Hilal di Simone Inzaghi difende il primo posto, mentre l’Al Ahli arriva con grande fiducia e con l’obiettivo dichiarato di agganciare la vetta.

È una sfida tra due rose ricche di talento internazionale, con qualità in ogni reparto e grande potenziale offensivo. Dopo qualche rallentamento recente, i padroni di casa vogliono rispondere subito; gli ospiti invece puntano al colpo grosso per completare la rimonta.

Qui Al-Hilal — L’Al-Hilal ha guidato la classifica con continuità per gran parte della stagione, costruendo il primato su organizzazione, profondità della rosa ed esperienza internazionale dell’allenatore. Nelle ultime settimane sono arrivati due pareggi che hanno leggermente accorciato le distanze, aumentando la pressione delle inseguitrici, ma la squadra ha comunque mostrato grande solidità mentale, riuscendo spesso a raddrizzare partite complicate.

Qui Al Ahli — L’Al Ahli è una delle squadre più in forma del momento e arriva allo scontro diretto con una lunga serie di vittorie che ha rilanciato in pieno le ambizioni di titolo. Il rendimento recente è stato molto convincente, soprattutto per capacità di segnare con continuità e per la varietà delle soluzioni offensive.

Al-Hilal-Al Ahli, probabili formazioni — AL-HILAL (4-4-2): Bounou; Al Yami, Tambakti, Mari, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic, Al Dawsari; Nunez, Leonardo.

AL AHLI (4-3-3): Mendy; Galeno, Ibanez, Hamidou, Abdulrahman; Atangana, Kessie, Al Johani; Millot, Toney, Mahrez

