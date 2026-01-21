Al-Hilal-Al Fayha in TV: orario, formazioni e analisi della partita

Al-Hilal-Al Fayha è in programma il 22 gennaio 2026. Match valido per la Saudi Pro League con i padroni di casa dominatori del campionato e l’Al Fayha in difficoltà. Scopri formazioni, forma delle squadre e ultime news

Stefano Sorce 21 gennaio - 22:55

Alla Kingdom Arena va in scena una partita che profuma di dominio. Al-Hilal-Al Fayha giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:00, con i padroni di casa pronti a consolidare il primato in Saudi Pro League. Da una parte la squadra più in forma del campionato, dall’altra un avversario che lotta per non farsi risucchiare nella zona rossa. Sulla carta sembra una sfida sbilanciata, ma il calcio sa essere imprevedibile.

Hai tre possibilità per seguire Al-Hilal-Al Fayha

Dove vedere Al-Hilal-Al Fayha in diretta tv e streaming — Il match Al-Hilal-Al Fayha potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Al-Hilal continua a viaggiare a velocità impressionante. La rimonta per 2-1 sul campo del Neom ha confermato la forza mentale della squadra di Simone Inzaghi, capace di ribaltare lo svantaggio grazie alle reti di Tambakti e Ruben Neves. Proprio il portoghese è stato l’uomo copertina dell’ultimo turno, con gol e assist. Sono 12 vittorie consecutive in campionato per i blu di Riyadh, una striscia che ha permesso di scavare un solco di sette punti sul secondo posto occupato dall’Al-Nassr. In casa poi il rendimento è devastante: dieci vittorie di fila alla Kingdom Arena tra tutte le competizioni. Numeri che spiegano perché l’Al-Hilal parta nettamente favorito anche contro l’Al Fayha.

Gli ospiti attraversano invece un momento molto complicato. Nessuna vittoria nelle ultime sette partite di campionato e un rendimento esterno disastroso: cinque trasferte senza successi. L’1-1 contro il Damac ha mosso la classifica, ma non ha cancellato le difficoltà evidenti. Al Fayha è 12ª con 14 punti, appena cinque sopra la zona retrocessione. Il problema principale resta l’attacco: solo 13 gol segnati in stagione, uno dei peggiori dati della lega. Anche la difesa non aiuta, con 11 reti incassate nelle ultime cinque partite.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Fayha — Inzaghi non dovrebbe cambiare nulla rispetto all’ultima uscita. Tra i pali Al Rubaie, difesa con Al Yami, Tambakti, Mari e Hernandez. A centrocampo qualità e muscoli con Malcom, Milinkovic-Savic, Neves e Kanno. In attacco la coppia Marcos Leonardo-Nunez.

Pedro dovrebbe confermare il 4-4-2. In porta Mosquera, linea difensiva con Bamsaud, Smalling, Villanueva e Al Baqawi. In mezzo al campo Dahal, Benzia, Semedo e Al Beshe. Davanti il tandem Remeseiro-Sakala.

Al-Hilal: Al Rubaie, Al Yami, Tambakti, Mari, Hernandez, Malcom, Milinkovic-Savic, Neves, Kanno, Marcos Leonardo, Nunez.

Al Fayha: Mosquera, Bamsaud, Smalling, Villanueva, Al Baqawi, Dahal, Benzia, Semedo, Al Beshe, Remeseiro, Sakala.