Al Kholood-Al Nassr: dove vedere la Saudi League in TV e in Streaming

Al Kholood-Al Nassr: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Saudi League su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 02:00)

La 18ª giornata della Saudi Pro League propone un match dal sapore completamente diverso per le due squadre in campo: da una parte l’Al Kholood, impegnata nella lotta per non retrocedere, dall’altra l’Al-Nassr, determinata a non perdere terreno nella corsa al titolo. Questo incontro al King Abdullah Sport City Stadium mette in palio punti pesanti sia per la salvezza che per la vetta della classifica, con due squadre che arrivano alla sfida in momenti opposti della stagione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Al Kholood-Al Nassr:

Al Kholood-Al Nassr: dove vedere la Saudi League in Streaming e in Tv — AL KHOLOOD AL NASSR SAUDI LEAGUE DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Al Kholood-Al Nassr in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Al Kholood — L’Al Kholood si presenta a questo incontro in una situazione complicata: la squadra di Des Buckingham è infatti invischiata nella lotta per non retrocedere, occupando il 13° posto con soli 15 punti. La stagione finora è stata segnata da troppi alti e bassi, con ben 12 sconfitte in 17 gare, e la difesa continua a essere il principale problema, avendo subito 32 reti.

Anche il fattore campo non sembra dare vantaggi significativi, visto che i padroni di casa hanno conquistato solo due successi davanti ai propri tifosi. La recente sconfitta per 2-1 contro l’Al Ettifaq conferma un trend negativo che li vede senza clean sheet da diverse giornate.

Qui Al Nassr — Di contro, l’Al-Nassr arriva a questo match in un momento decisamente migliore. Dopo un inizio gennaio difficile con tre sconfitte consecutive, la squadra di Jorge Jesus ha ritrovato il ritmo giusto, collezionando tre vittorie di fila, l’ultima ottenuta per 1-0 contro l’Al Taawoun.

Secondi in classifica con 40 punti, i Gialloblù possono contare sul secondo miglior attacco del torneo e su giocatori di altissimo livello come Cristiano Ronaldo, João Félix e Sadio Mané. La loro capacità di gestire i ritmi di gioco e di sfruttare le transizioni offensive li rende una minaccia costante per qualsiasi difesa, e la solidità del centrocampo guidato da Brozovic rappresenta un ulteriore punto di forza.

Al Kholood-Al Nassr, probabili formazioni — Al Kholood (4-4-2): Cozzani; Solan, Gyomber, Pinas, Al-Shahri; Al-Aliwa, N’Doram, Buckley, Sawaan; Enrique, Bahbri. All. Buckingham.

Al-Nassr (4-4-2): Bento; Al-Nasser, Simakan, Martinez, Al-Ghanam; Coman, Al-Khaibari, Brozovic, Mane; Felix, Ronaldo. All. Jesus.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Al Kholood-Al Nassr: