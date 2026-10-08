Al Nassr-Al Diriyah si gioca venerdì 9 ottobre alle ore 20:00 all’Al-Awwal Park di Riyadh, nella gara valida per l’ottava giornata della Saudi Pro League 2026/27. La squadra di Cristiano Ronaldo è terza con 16 punti, mentre Al Diriyah occupa l’ottavo posto a quota 11.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Il momento delle due squadre presenta un rendimento recente positivo in campionato: l’Al Nassr ha pareggiato 1-1 contro l’Al Khaleej dopo le vittorie con Al Ettifaq, Al Taawoun e Abha, mentre Al Diriyah arriva dallo 0-0 con l’Abha e prima aveva battuto Al Fateh. La formazione di Bruno Lage ha inoltre subito appena cinque gol nelle prime sette giornate.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITU E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Al Nassr-Al Diriyah in TV e streaming

La

, mentre la programmazione specifica di questa partita non risulta ancora indicata con certezza nei palinsesti disponibili. Per questo motivo è necessario attendere la conferma definitiva del broadcaster italiano.

Il momento dell’Al Nassr

L’Al Nassr occupa il

e ha segnato 16 reti in sette giornate. La squadra di Ange Postecoglou ha perso soltanto una gara in campionato, contro l’Al Ittihad, e nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 sul campo dell’Al Khaleej. In precedenza erano arrivati tre successi consecutivi contro Al Ettifaq, Al Taawoun e Abha.

Il momento dell’Al Diriyah

Al Diriyah è

e ha costruito il proprio rendimento soprattutto sulla solidità difensiva: appena cinque gol incassati in sette partite. Dopo il successo per 2-1 sul campo dell’Al Fateh, la squadra di Bruno Lage ha pareggiato 0-0 contro l’Abha, partita nella quale ha mantenuto il controllo del possesso e concluso con 13 tiri.

Le chiavi della partita

La partita può svilupparsi attorno alla capacità dell’Al Nassr di

, contro una formazione che ha mostrato una buona organizzazione difensiva. Al Diriyah può invece puntare sulle verticalizzazioni verso Darwin Nunez e sulle accelerazioni di Clayton Diandy e Adil Boulbina, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dalla squadra di casa.

Al Nassr-Al Diriyah: data, orario e canali

Partita: Al Nassr-Al Diriyah

Competizione: Saudi Pro League 2026/27

Giornata: 8ª

Data: venerdì 9 ottobre 2026

Orario: 20:00

Stadio: Al-Awwal Park, Riyadh

Diretta TV: da confermare per l’Italia

Diretta streaming ufficiale: da confermare per l’Italia

Telecronaca: da confermare

Le probabili formazioni

L’Al Nassr dovrebbe schierarsi con

, Simakan, Al-Amri e Iñigo Martinez davanti a lui. A centrocampo spazio a Boushal, Samu Costa, Al-Khaibari e Sadio Mane, mentre Angelo, Joao Felix e Cristiano Ronaldo dovrebbero completare il reparto offensivo.

Al Diriyah dovrebbe rispondere con Nikola Vasilj tra i pali, Al Faraj, Chancel Mbemba, Djimsiti e Al Sibyani in difesa. A centrocampo sono candidati Al Malki, Idrissa Gueye ed Enzo Millot, con Diandy, Darwin Nunez e Boulbina nel tridente.

Al Nassr: Bento; Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martinez; Nawaf Boushal, Samu Costa, Abdullah Al-Khaibari, Sadio Mane; Angelo, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

Al Diriyah: Nikola Vasilj; Abdulaziz Al Faraj, Chancel Mbemba, Berat Djimsiti, Hussain Al Sibyani; Abdulelah Al Malki, Idrissa Gueye, Enzo Millot; Clayton Diandy, Darwin Nunez, Adil Boulbina.