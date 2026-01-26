Al Nassr-Al-Tawoon: dove vedere la Saudi League in TV e in Streaming

Al Nassr-Al Tawoon: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Saudi League su Sisal, GoldBet e Lottomatica

26 gennaio 2026

Sfida ad alta tensione nella Saudi Pro League, dove l’Al Nassr ospita l’Al Taawon in un confronto diretto che pesa sia nella corsa ai piani alti sia nella lotta per un posto nella prossima Champions asiatica. I padroni di casa sono chiamati a non perdere altro terreno dalla vetta, mentre gli ospiti sognano il colpo esterno che permetterebbe il sorpasso in classifica. I valori pendono dalla parte di Cristiano Ronaldo e compagni, ma il margine d’errore è minimo.

Qui Al Nassr — L’Al Nassr sembra aver lasciato alle spalle il momento più difficile della stagione, segnato da una serie di sconfitte che avevano ridimensionato le ambizioni di titolo. Le due vittorie consecutive hanno restituito fiducia e solidità, con un reparto offensivo tornato incisivo e una squadra più equilibrata nelle due fasi. Ronaldo resta il riferimento assoluto, non solo per i gol ma anche per leadership e continuità, in un momento in cui ogni partita diventa decisiva.

Qui Al-Tawoon — L’Al Taawon arriva alla sfida in buona posizione di classifica, a ridosso proprio dell’Al Nassr, ma con la consapevolezza di affrontare una trasferta complicata. La squadra si è dimostrata organizzata e competitiva, capace di mettere in difficoltà avversari di livello, anche se lontano da casa tende a concedere qualcosa in più. L’obiettivo è restare agganciati al treno delle prime, magari puntando su una gara compatta e sulle ripartenze.

Al Nassr-Al-Tawoon, probabili formazioni — AL NASSR (4-4-2): Bento; Al Ghannam, Simakan, Martinez, Al Nasser; Coman, Angelo, Brozovic, Ghareeb; Joao Felix, Ronaldo.

