Alaves-Betis: come vedere gratuitamente la gara della Liga

Posticipo di Liga dal peso specifico elevato a Vitoria. L’Alavés cerca una scossa emotiva e punti vitali per la salvezza, mentre il Betis vuole dare continuità al successo sul Villarreal e restare agganciato alla zona Europa

Stefano Sorce 25 gennaio - 02:10

Il posticipo domenicale della 21ª giornata di Liga chiude il weekend con una sfida dai contorni opposti. Alaves-Betis, con i padroni di casa in piena lotta salvezza, che ospitano un Betis rilanciato e determinato a consolidare la propria posizione in zona europea.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Alaves-Betis in streaming live. Dopo aver creato l'account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Deportivo Alaves vive una stagione complicata. I biancoblù occupano il 18° posto con 19 punti e faticano a trovare continuità di risultati. Il ko per 1-0 contro l’Atlético Madrid nell’ultimo turno ha interrotto sul nascere il tentativo di rilancio dopo la vittoria sul Rayo Vallecano, lasciando la squadra nuovamente invischiata nella zona retrocessione. I numeri raccontano le difficoltà offensive della formazione di Eduardo Coudet: appena 16 gol segnati in 20 partite. A Mendizorroza, però, l’atmosfera sarà particolare: il club celebra il 105° anniversario, e il sostegno del pubblico potrebbe rappresentare una spinta emotiva importante.

Situazione decisamente più positiva per il Real Betis, sesto con 32 punti. Il successo per 2-0 contro il Villarreal ha rilanciato le ambizioni europee dei verdiblancos, che ora guardano con fiducia alla zona Europa League. La squadra di Manuel Pellegrini sembra aver ritrovato equilibrio e convinzione, elementi chiave per dare continuità in una fase delicata della stagione.

Le probabili formazioni di Alaves-Betis — L’Alaves dovrebbe confermare il 4-1-4-1. Sivera tra i pali, difesa con Otto, Tenaglia, Pacheco e Parada. Davanti alla retroguardia agirà Blanco, mentre la linea di centrocampo sarà composta da Vicente, Ibáñez, Guridi e Aleñá, a supporto dell’unica punta Martínez.

Il Betis risponde con il consueto 4-3-3. Vallés in porta, difesa guidata da Bartra con Ruibal, Natan e Gómez. In mezzo al campo qualità e dinamismo con Lo Celso, Altimira e Fornals, mentre il tridente offensivo sarà formato da Antony, Ávila ed Ezzalzouli.

Deportivo Alaves (4-1-4-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco; Vicente, Ibáñez, Guridi, Aleñá; Martínez

Real Betis (4-3-3): Vallés; Ruibal, Bartra, Natan, Gómez; Altimira, Lo Celso, Fornals; Antony, Ávila, Ezzalzouli.

