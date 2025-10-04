Alaves-Elche, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Negli ultimi quattro confronti diretti le due squadre hanno ottenuto 2 vittorie a testa. Vicente ha segnato 3 reti nelle ultime 4 partite casalinghe con i padroni di casa

Stefano Sorce 4 ottobre - 11:07

Domenica 5 ottobre 2025, alle 14:00, lo stadio Mendizorrotza farà da cornice a una partita che promette scintille: l’Alaves di Coudet ospita l’Elche di Sarabia, vera rivelazione di questo avvio di campionato. I padroni di casa cercano riscatto dopo la sconfitta di misura sul campo del Maiorca (1-0), risultato che ha lasciato l’amaro in bocca per la mancanza di continuità nei risultati e nelle prestazioni. L’Elche, invece, continua a sorprendere: l’ultimo successo per 2-1 contro il Celta Vigo ha consolidato la sua posizione nelle zone alte della classifica e confermato l’imbattibilità dopo sette giornate. Vuoi vivere l’atmosfera della Liga come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Alaves-Elche GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Alaves-Elche in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Liga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Alaves-Elche in diretta live. Gara che sarà trasmetta anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

Il momento delle due squadre — Il cammino dell’Alaves è stato fin qui caratterizzato da troppi alti e bassi. In appena due settimane i baschi hanno dimostrato di poter vincere in campi prestigiosi, come il sorprendente 0-1 al San Mames contro l’Athletic Bilbao, salvo poi precipitare in un ciclo di tre partite senza successi. Con 8 punti in classifica, i biancoblù restano a metà del guado: il bottino non è disastroso, ma le occasioni mancate pesano. Anche le scelte tecniche di Coudet hanno fatto discutere, in particolare la decisione di lasciare inizialmente in panchina Martinez contro il Maiorca a favore di Boyé. Domenica, però, il numero 11 tornerà a guidare l’attacco, con Alena e Vicente a supporto, quest’ultimo autore di tre gol nelle ultime quattro partite casalinghe.

Se a Vitoria si respira incertezza, a Elche l’entusiasmo è alle stelle. La squadra di Sarabia è ancora imbattuta dopo 7 giornate e condivide con il Barcellona l’onore di non aver mai perso in questo avvio di Liga. La solidità difensiva garantita dal nuovo assetto a cinque uomini dietro ha permesso ai terzini Josan e Pedrosa di spingere con continuità, mentre davanti il tandem composto da André Silva e Rafa Mir si sta dimostrando temibile. Il portoghese è l’uomo del momento con 3 gol nelle ultime 4 gare, spesso decisivi, mentre Mir è chiamato a riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro il Celta.

Le probabili formazioni di Alaves-Elche — Alaves (4-2-3-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibanez, Blanco; Vicente, Rebbach, Alena; Martinez. Allenatore: Coudet.

Elche (5-3-2): Dituro; Josan, Nunez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Donald; Rafa Mir, André Silva. Allenatore: Sarabia.