derbyderbyderby streaming Alaves-Elche, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Lo streaming live

Alaves-Elche, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Alaves-Elche, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis - immagine 1
Negli ultimi quattro confronti diretti le due squadre hanno ottenuto 2 vittorie a testa. Vicente ha segnato 3 reti nelle ultime 4 partite casalinghe con i padroni di casa
Stefano Sorce
Stefano Sorce

Domenica 5 ottobre 2025, alle 14:00, lo stadio Mendizorrotza farà da cornice a una partita che promette scintille: l’Alaves di Coudet ospita l’Elche di Sarabia, vera rivelazione di questo avvio di campionato. I padroni di casa cercano riscatto dopo la sconfitta di misura sul campo del Maiorca (1-0), risultato che ha lasciato l’amaro in bocca per la mancanza di continuità nei risultati e nelle prestazioni. L’Elche, invece, continua a sorprendere: l’ultimo successo per 2-1 contro il Celta Vigo ha consolidato la sua posizione nelle zone alte della classifica e confermato l’imbattibilità dopo sette giornate. Vuoi vivere l’atmosfera della Liga come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Alaves-Elche GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Alaves-Elche in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Liga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Alaves-Elche in diretta live. Gara che sarà trasmetta anche su Dazn e sulla relativa applicazione.

Alaves-Elche, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis- immagine 2
Adrià Pedrosa dell’Elche CF esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra CA Osasuna ed Elche CF all’Estadio El Sadar il 25 settembre 2025 a Pamplona, Spagna. (Foto di Ion Alcoba Beitia/Getty Images)

Il momento delle due squadre

—  

Il cammino dell’Alaves è stato fin qui caratterizzato da troppi alti e bassi. In appena due settimane i baschi hanno dimostrato di poter vincere in campi prestigiosi, come il sorprendente 0-1 al San Mames contro l’Athletic Bilbao, salvo poi precipitare in un ciclo di tre partite senza successi. Con 8 punti in classifica, i biancoblù restano a metà del guado: il bottino non è disastroso, ma le occasioni mancate pesano. Anche le scelte tecniche di Coudet hanno fatto discutere, in particolare la decisione di lasciare inizialmente in panchina Martinez contro il Maiorca a favore di Boyé. Domenica, però, il numero 11 tornerà a guidare l’attacco, con Alena e Vicente a supporto, quest’ultimo autore di tre gol nelle ultime quattro partite casalinghe.

Se a Vitoria si respira incertezza, a Elche l’entusiasmo è alle stelle. La squadra di Sarabia è ancora imbattuta dopo 7 giornate e condivide con il Barcellona l’onore di non aver mai perso in questo avvio di Liga. La solidità difensiva garantita dal nuovo assetto a cinque uomini dietro ha permesso ai terzini Josan e Pedrosa di spingere con continuità, mentre davanti il tandem composto da André Silva e Rafa Mir si sta dimostrando temibile. Il portoghese è l’uomo del momento con 3 gol nelle ultime 4 gare, spesso decisivi, mentre Mir è chiamato a riscattarsi dopo il rigore sbagliato contro il Celta.

Alaves-Elche, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis- immagine 3
il 27 settembre 2025 a Mallorca, Spagna. (Foto di Rafa Babot/Getty Images)

Le probabili formazioni di Alaves-Elche

—  

Alaves (4-2-3-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibanez, Blanco; Vicente, Rebbach, Alena; Martinez. Allenatore: Coudet.

Elche (5-3-2): Dituro; Josan, Nunez, Affengruber, Bigas, Pedrosa; Valera, Febas, Donald; Rafa Mir, André Silva. Allenatore: Sarabia.

Leggi anche
Cruzeiro-Recife, dove vedere la partita in streaming TV e diretta LIVE
Serie C, Novara-Triestina: diretta tv e streaming LIVE del match

© RIPRODUZIONE RISERVATA