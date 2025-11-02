Alaves-Espanyol: dove vedere la Liga in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Alaves-Espanyol, undicesima giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 2 novembre - 03:27

Sfida delicata e dal sapore d’alta classifica quella tra Alavés ed Espanyol, valida per l’11ª giornata di Liga e in programma domenica 2 novembre alle 16:15 allo stadio Mendizorroza di Vitoria-Gasteiz. Due squadre divise da pochi punti, con obiettivi diversi ma la stessa voglia di continuità: i baschi cercano ossigeno dopo un periodo grigio, i catalani sognano la zona Champions. Scopri come seguire la sfida di Liga Alaves-Espanyol GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Alaves-Espanyol: dove vedere la Liga in Tv e in Streaming — ALAVES ESPANYOL DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGA LIVE - Con Bet365 puoi seguire Alaves-Espanyol GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Alaves-Espanyol” nella sezione Live Streaming.

Qui Alaves — Il momento dei padroni di casa non è dei migliori: solo una vittoria nelle ultime sei e un bottino complessivo di 3 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte in dieci giornate. La squadra di Coudet mostra grande compattezza difensiva (solo 9 gol subiti), ma davanti fatica terribilmente a incidere, con appena 9 reti segnate.

Al Mendizorroza il rendimento resta comunque discreto (una sola sconfitta interna), e il pubblico proverà a spingere i biancoblù verso un risultato positivo. Pesante l’assenza di Pacheco, out per infortunio: servirà una prova di carattere per ritrovare fiducia e punti.

Qui Espanyol — L’Espanyol, neopromosso di lusso, continua a sorprendere. Dopo 10 giornate è 5° con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il lavoro di Manolo González sta dando risultati: i catalani costruiscono tanto (2,15 xG di media) e tirano spesso (14 conclusioni a partita).

Fuori casa i numeri sono più equilibrati (1 vittoria, 2 pari, 1 sconfitta), ma la fiducia resta alta dopo il successo sull’Elche. L’addio del portiere Joan Garcia al Barcellona ha lasciato qualche scoria, ma la squadra sembra compatta e in piena salute.

Alaves-Espanyol, probabili formazioni — ALAVES (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Vicente, Suarez, Blanco, Alena; Guridi, Martinez. Allenatore: Eduardo Coudet.

ESPANYOL (4-4-2): Dmitrovic; Sanchez, Riedel, Cabrera, Romero; Jofre, Lozano, Exposito, Milla; Jean, Pickel. Allenatore: Manolo Gonzalez.

Non perderti la Liga: segui LIVE Alaves-Espanyol, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.