Dove vedere Alaves-Maiorca in diretta tv e streaming gratis

La sfida tra Alaves e Maiorca, valida per la trentatreesima giornata del campionato spagnolo, si presenta come cruciale per la lotta salvezza. Entrambe le squadre, infatti, seppur in posizioni diverse, sono invischiate nella lotta per non retrocedere, quest'anno particolarmente avvincente in Spagna. Alle 14:00 ci sarà il fischio d'inizio e per non perdere nemmeno un minuto della partita, continua a leggere l'articolo e scopri come seguirla. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALAVES-MAIORCA SU BET365

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Il momento delle due squadre

si presenta al match con il terzultimo posto in classifica e soli trentatré punti conquistati. Il Deportivo, che fino a qualche giornata fa sembrava dover fare i conti soltanto con Siviglia, Elche e poche altre adesso sente il fiato sul collo anche di Levante e Oviedo, che nell'ultimo mese hanno iniziato a viaggiare a velocità supersonica inanellando una serie di risultati utili che adesso li rilanciano in classifica, infiammando la lotta salvezza. Nelle ultime cinque gare, il Deportivo Alavés ha vinto soltanto una partita, pareggiando tre gare e rimediando una sconfitta nell'ultima giornata contro il Real Madrid.

Il Maiorca invece tra le squadre che lottano per non retrocedere si presenta come una di quelle più in forma. Nelle ultime cinque giornate infatti ha vinto ben tre partite perdendo soltanto contro l'Elche, anch'esso in gran stato di forma in questi momenti finali della stagionale. Dall'ultima alla decima squadra, classifica alla mano, nessuna dorme sogni tranquilli. Ogni punto sarà prezioso da qui alla fine del campionato e per gli equilibri della classifica, il match di domani è di fondamentale importanza.

Le probabili formazioni di Alaves-Maiorca

Il Deportivo Alavés si presenta con una difesa con ben cinque uomini schierati. È questo il modulo di Quique con cui prova a limitare i danni di una squadra non particolarmente attrezzata dal centrocampo in avanti. Dal canto suo il Maiorca, con giocatori più frizzanti e imprevedibili, concentra il suo gioco a centrocampo con un trequartista a supporto di due punte, l'ex Lazio Muriqi e Asano.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach; Guridi, Blanco, Ibanez; Martinez, Boye. Allenatore: Quique.

Mallorca (4-3-1-2): Roman; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu, Darder, Morlanes; Torre; Muriqi, Asano. Allenatore: Demichelis.

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