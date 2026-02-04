Alaves-Real Sociedad: lo streaming gratis del match

Alavés e Real Sociedad si sfidano al Mendizorrotza nei quarti di finale di Copa del Rey. I padroni di casa sognano una storica semifinale

Stefano Sorce 4 febbraio - 02:58

Il Mendizorrotza Stadium ospita mercoledì 4 febbraio alle 21:00 uno dei quarti di finale più affascinanti della Copa del Rey: Alaves-Real Sociedad. Un derby basco ad alta tensione, con in palio un posto nelle semifinali della Coppa di Spagna.

Il momento delle due squadre — L’Alaves si presenta a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia. I biancoblù stanno vivendo un percorso di alto livello nella Copa del Rey 2025-26, dove hanno collezionato quattro vittorie consecutive, dimostrando solidità e continuità. Il cammino è stato tutt’altro che banale: eliminati Deportivo Getxo, Portugalete, Siviglia e Rayo Vallecano, con prestazioni crescenti che hanno rafforzato le ambizioni della squadra di Eduardo Coudet. Per il club di Vitoria-Gasteiz l’obiettivo è storico: l’Alavés non ha mai vinto la Copa del Rey e l’unica finale disputata risale al 2017.

La Real Sociedad arriva al derby dopo l’1-1 nel sentitissimo confronto contro l’Athletic Bilbao. Un pareggio che ha lasciato qualche rimpianto, visto che la squadra di Vincenzo Matarazzo aveva difeso il vantaggio fino all’88’, prima di subire il gol del pareggio. Nonostante ciò, il momento resta molto positivo. La Real è imbattuta da otto partite consecutive in tutte le competizioni, una striscia aperta a metà dicembre. In Liga occupa attualmente l’ottavo posto, a sei punti dalla zona Europa, e guarda alla Copa del Rey come a una strada concreta per dare valore alla stagione. Il club di San Sebastián vanta una tradizione importante nella competizione, con due Coppe del Re vinte, l’ultima nel memorabile trionfo del 2019-20. Esperienza e abitudine alle gare secche rappresentano un vantaggio non trascurabile.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Sociedad — L’Alaves dovrebbe confermare il 4-4-2, puntando su compattezza e aggressività. Fernández sarà il portiere, con Tenaglia, Protesoni, Pacheco e Yusi a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo Guevara e Guridi avranno il compito di dare equilibrio, mentre Calebe e Rebbach agiranno sugli esterni. In attacco spazio alla coppia Martínez–Boye, chiamata a sfruttare le occasioni e il fattore campo.

La Real Sociedad dovrebbe rispondere con lo stesso 4-4-2, affidandosi alla qualità del palleggio. Remiro in porta, difesa con Aramburu, Martín, Zubeldia e Gómez. In mezzo Soler e Gorrotxategi gestiranno i tempi di gioco, con Guedes e Marín sulle corsie. Davanti fiducia alla coppia Oskarrson–Oyarzabal, chiamata a fare la differenza nelle partite che contano.

ALAVES (4-4-2): Fernandez; Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi; Calebe, Guridi, Guevara, Rebbach; Martinez, Boye.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Guedes, Gorrotxategi, Soler, Marin; Oskarrson, Oyarzabal.

