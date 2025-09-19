Alaves-Siviglia, dove vedere il match di Liga in diretta tv e streaming LIVE

Dopo aver battuto a sorpresa il Bilbao in trasferta, i biancoblu affrontano il Siviglia. Calcio d'inizio sabato 20 settembre alle ore 18,30 con possibilità di vedere il match in diretta streaming gratis.

La quinta giornata di Liga parte venerdì sera con l'interessante Betis-Real Sociedad. Il programma prosegue tra sabato, domenica e lunedì e nelle specifico in questo articolo parleremo di Alaves-Siviglia, gara in programma il 20 settembre alle ore 18,30. Di seguito troverete tutto quello che c'è da sapere per avvicinarsi meglio alla gara e le modalità per vederla in streaming gratis.

Dove vedere Alaves-Siviglia in diretta TV e in streaming LIVE — Tutto pronto al Estadio Mendizorrotza di Vitoria per sostenere un Alaves in gran forma. I baschi ospiteranno gli andalusi del Siviglia in un match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Basterà aprire un conto gioco dal link precedente, depositare e godersi lo spettacolo della liga completamente gratis in streaming su pc, tablet e smartphone. Un altro modo per vedere Alaves-Siviglia sarà quello di utilizzare DAZN ma in quel caso servirà un abbonamento a pagamento.

Alaves-Siviglia, le statistiche dei due team — Tutti a caccia del Real Madrid di Xabi Alonso che ha iniziato la stagione di Liga nel migliore dei modi con 4 vittorie su 4. Ma fra le squadre che stanno maggiormente sorprendendo c'è sicuramente l'Alaves. I baschi sono settimi con 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta con 4 goal fatti e 3 subiti. Nello scorso weekend è arrivato il colpaccio 1-0 in casa del Bilbao grazie ad un'autorete. Gli ospiti del Siviglia, si presentano a questa gara con soli 4 punti recimolati con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte (iniziali). Nella scorsa giornata pareggio rocambolesco 2-2 in casa contro l'Elche, con X agguantata solo all'85esimo.

Le probabili formazioni di Alaves-Siviglia — ALAVES (4-1-4-1) - Sivera; Otto, Garces, Tenaglia, Diarra; Blanco; Vicente, Ibanez, Guridi, Alena; Martinez. All. Coudet.

SIVIGLIA (4-2-3-1) - Nyland; Sanchez, Castrin, Salas, Carmona; Gudelj, Agoume; Mendy, Vargas, Gonzalez; Romero. All. Almeyda