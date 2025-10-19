derbyderbyderby streaming Alaves-Valencia in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Alaves-Valencia, lunedì 20 ottobre, in diretta streaming gratis su Bet365: statistiche, formazioni e curiosità della sfida di Liga.
Stefano Sorce
Stefano Sorce

Lo Stadio Mendizorrotza, uno degli impianti più antichi di Spagna, lunedì 20 ottobre 2025 alle 21:00, sarà il teatro della sfida tra Deportivo Alaves e Valencia, valida per la 10ª giornata di Liga. Una cornice storica e affascinante per un match che promette scintille. Guarda ora Alaves-Valencia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Alaves-Valencia in diretta TV e streaming gratis

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365. L’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a Alaves-Valencia, ma anche a tutte le gare del palinsesto live, con statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’opportunità perfetta per seguire la sfida di Mendizorrotza ovunque ci si trovi, comodamente da smartphone, tablet o PC. Con un conto attivo su Bet365 puoi quindi guardare Alavée-Valencia in diretta streaming gratuita, con aggiornamenti live su tiri, falli e possesso palla.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Alaves-Valencia in diretta streaming gratis: dove vedere la partita- immagine 2
Palinsesto Bet365 - 20 ottobre

Come accedere allo streaming Bet365:

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365

  • Mantieni attivo il saldo o effettua una scommessa

  • Cerca Alaves-Valencia sul palinsesto di Bet365

    • Come arrivano le due squadre alla gara

    L’Alaves di Eduardo Coudet arriva al match sulle ali dell’entusiasmo dopo il 3-1 inflitto all’Elche, prima sconfitta stagionale per gli ospiti. Una vittoria di carattere, come ha dichiarato lo stesso tecnico argentino, soddisfatto della reazione dei suoi uomini e del calore del pubblico di casa. Con questo successo, i biancoblu salgono a 11 punti in classifica e cercano ora la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. In attacco il tridente composto da Vicente, Boye e Rebbach agirà alle spalle del bomber Toni Martinez, protagonista nel turno scorso. In mediana, spazio a Blanco e Ibanez, coppia di equilibrio e fisicità. Il fattore campo sarà ancora una volta decisivo: l’Alaves ha perso solo una delle ultime otto gare casalinghe in Liga.

    Momento più delicato invece per il Valencia di Carlos Corberan, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. Dopo il ko per 2-1 a Girona, la squadra è chiamata a reagire per non perdere ulteriore terreno. L’esterno Rioja ha parlato di gruppo unito e voglioso di riscatto, anche se l’infortunio di Diakhaby complica i piani difensivi. In attacco, Danjuma e Duro formeranno la coppia offensiva, con Lopez e lo stesso Rioja sugli esterni pronti ad affondare. Nel cuore del gioco agiranno Pepelu e Santamaria, mentre dietro l’esperienza di Gaya sarà fondamentale per guidare la linea difensiva.

    Alaves-Valencia in diretta streaming gratis: dove vedere la partita- immagine 3
    VALENCIA, SPAIN - AUGUST 16: Luis Rioja of Valencia CF runs with the ball while under pressure from Aihen Munoz of Real Sociedad during the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and Real Sociedad at Estadi de Mestalla on August 16, 2025 in Valencia, Spain. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

    Le probabili formazioni di Alaves-Valencia

    Nel Deportivo Alaves, mister Coudet conferma il suo 4-2-3-1 offensivo. Tra i pali ci sarà Sivera, mentre la difesa sarà composta da Otto, Tenaglia (vero e proprio mastino), Pacheco e Yusi, chiamati a mantenere la compattezza che ha contraddistinto l’ultima vittoria. In mediana spazio a Blanco e Ibanez, coppia di equilibrio e sostanza, con il trio Vicente (difficile da fermare quando accelera), Boye, Rebbach a supporto del centravanti Toni Martinez, vero riferimento offensivo.

    Il Valencia di Corberan risponde con un 4-4-2 più prudente. In porta ci sarà Agirrezabala, protetto da una linea difensiva formata da Correia, Tarrega, Copete e Gaya. Diego Lopez, calciatore molto rapido ed abile nel tiro, e Rioja (molto bravo nei cross) agiranno sugli esterni, mentre in mezzo Pepelu e Santamaria dovranno dare equilibrio e idee alla manovra. Davanti spazio all'ariete Duro e Danjuma, chiamato a ritrovare la via del gol per ridare fiducia all’ambiente valenciano.

    Deportivo Alaves (4-2-3-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Ibanez; Vicente, Boye, Rebbach; Martinez. Allenatore: Coudet.

    Valencia (4-4-2): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Lopez, Pepelu, Santamaria, Rioja; Duro, Danjuma. Allenatore: Corberan.

    Non perdere Alaves-Valencia IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Segui in live streaming gratuito la sfida della Liga con statistiche, dati e azioni in tempo reale.

     

