Alaves-Valencia in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Alaves-Valencia, lunedì 20 ottobre, in diretta streaming gratis su Bet365: statistiche, formazioni e curiosità della sfida di Liga.

Stefano Sorce 19 ottobre - 18:40

Lo Stadio Mendizorrotza, uno degli impianti più antichi di Spagna, lunedì 20 ottobre 2025 alle 21:00, sarà il teatro della sfida tra Deportivo Alaves e Valencia, valida per la 10ª giornata di Liga. Una cornice storica e affascinante per un match che promette scintille.

Come arrivano le due squadre alla gara — L’Alaves di Eduardo Coudet arriva al match sulle ali dell’entusiasmo dopo il 3-1 inflitto all’Elche, prima sconfitta stagionale per gli ospiti. Una vittoria di carattere, come ha dichiarato lo stesso tecnico argentino, soddisfatto della reazione dei suoi uomini e del calore del pubblico di casa. Con questo successo, i biancoblu salgono a 11 punti in classifica e cercano ora la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. In attacco il tridente composto da Vicente, Boye e Rebbach agirà alle spalle del bomber Toni Martinez, protagonista nel turno scorso. In mediana, spazio a Blanco e Ibanez, coppia di equilibrio e fisicità. Il fattore campo sarà ancora una volta decisivo: l’Alaves ha perso solo una delle ultime otto gare casalinghe in Liga.

Momento più delicato invece per il Valencia di Carlos Corberan, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre partite. Dopo il ko per 2-1 a Girona, la squadra è chiamata a reagire per non perdere ulteriore terreno. L’esterno Rioja ha parlato di gruppo unito e voglioso di riscatto, anche se l’infortunio di Diakhaby complica i piani difensivi. In attacco, Danjuma e Duro formeranno la coppia offensiva, con Lopez e lo stesso Rioja sugli esterni pronti ad affondare. Nel cuore del gioco agiranno Pepelu e Santamaria, mentre dietro l’esperienza di Gaya sarà fondamentale per guidare la linea difensiva.

Le probabili formazioni di Alaves-Valencia — Nel Deportivo Alaves, mister Coudet conferma il suo 4-2-3-1 offensivo. Tra i pali ci sarà Sivera, mentre la difesa sarà composta da Otto, Tenaglia (vero e proprio mastino), Pacheco e Yusi, chiamati a mantenere la compattezza che ha contraddistinto l’ultima vittoria. In mediana spazio a Blanco e Ibanez, coppia di equilibrio e sostanza, con il trio Vicente (difficile da fermare quando accelera), Boye, Rebbach a supporto del centravanti Toni Martinez, vero riferimento offensivo.

Il Valencia di Corberan risponde con un 4-4-2 più prudente. In porta ci sarà Agirrezabala, protetto da una linea difensiva formata da Correia, Tarrega, Copete e Gaya. Diego Lopez, calciatore molto rapido ed abile nel tiro, e Rioja (molto bravo nei cross) agiranno sugli esterni, mentre in mezzo Pepelu e Santamaria dovranno dare equilibrio e idee alla manovra. Davanti spazio all'ariete Duro e Danjuma, chiamato a ritrovare la via del gol per ridare fiducia all’ambiente valenciano.

Deportivo Alaves (4-2-3-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Blanco, Ibanez; Vicente, Boye, Rebbach; Martinez. Allenatore: Coudet.

Valencia (4-4-2): Agirrezabala; Correia, Tarrega, Copete, Gaya; Lopez, Pepelu, Santamaria, Rioja; Duro, Danjuma. Allenatore: Corberan.

