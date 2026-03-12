Non perdere Alaves-Villarreal: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 23:16)

Domani, venerdì 13 marzo, alle 21:00 scendono in campo Alaves e Villarreal. Il match, valido per la ventottesima giornata del campionato spagnolo, potrà essere seguito gratuitamente: scopri come fare continuando a leggere quest'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Alaves-Villarreal in streaming gratis

Dove vedere Alaves-Villarreal in diretta TV e streaming gratis — Alaves-Villarreal sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Alaves-Villarreal sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I padroni di casa si presentano alla sfida contro la formazione di Marcelino in uno dei momenti peggiori della stagione. Infatti, ha un biglietto da visita che recita tre sconfitte nelle ultime cinque partite e ben soltanto due pareggi, per un totale di due soli punti raccolti su quindici a disposizione. Dall'altro lato del campo invece c'è il Villarreal, dall'alto del suo quarto posto e con tre vittorie strappate nelle ultime quattro partite. L'ultima è arrivata contro l'Elche con il risultato di 2-1 e ha gli stessi punti dell'Atlético Madrid. Contro l'Alavés, gli ospiti si presentano senz'altro come favoriti.

I probabili quintetti di Alaves-Villarreal — I padroni di casa scendono in campo con un solido 4-4-2, in cui i riferimenti offensivi saranno Martínez e Boye. La squadra di Marcelino risponderà molto probabilmente con lo stesso modulo, che permette solidità difensiva e imprevedibilità in fase avanzata.

Alavés (4-4-2): Sivera; Tenaglia, Benavidez, Castro, Yusi; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Guridi, Carles Alena; Toni Martinez, Boye. Allenatore: Sanchez Flores.

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mouriño, Pau Navarro, Rafa Marin, Sergi Cardona; Buchanan, Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Pépé, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.