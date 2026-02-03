Albacete e Barcellona si affrontano martedì 3 febbraio 2026 nei quarti di finale di Coppa del Re. I padroni di casa, protagonisti di una storica cavalcata culminata con l’eliminazione del Real Madrid

Stefano Sorce 3 febbraio - 00:38

Serata storica all’Estadio Carlos Belmonte: martedì 3 febbraio 2026 alle 21:30Albacete-Barcellona si incontrano nei quarti di finale di Coppa del Re. Da una parte il sogno di una squadra di Segunda División, dall’altra la tradizione del club più vincente nella storia della competizione.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Albacete arriva a questo appuntamento nel miglior momento possibile. I manchegos sono imbattuti da cinque partite tra tutte le competizioni, con quattro vittorie e un pareggio che hanno dato fiducia e slancio a un gruppo già protagonista di una cavalcata memorabile in Coppa. In campionato la squadra di Alberto González occupa il dodicesimo posto in Segunda División con 33 punti in 24 gare, un rendimento solido che ha permesso di affrontare la Coppa senza pressioni. Dopo l’eliminazione immediata nella scorsa edizione, il percorso attuale rappresenta un salto di qualità evidente. Il capolavoro è arrivato negli ottavi contro il Real Madrid: una partita folle, decisa ai supplementari da una doppietta di Betancor, che ha consegnato all’Albacete una delle vittorie più importanti della sua storia recente. A rendere il clima ancora più positivo, il successo per 2-0 contro il Real Zaragoza nell’ultimo turno di campionato.

Il Barcellona arriva in Castilla-La Mancha con il peso e l’orgoglio della sua storia. I blaugrana sono la squadra più titolata della Coppa del Re, con 32 trofei, e difendono il titolo conquistato nella scorsa stagione battendo il Real Madrid in finale. Sotto la guida di Hansi Flick, il Barça sta vivendo un’annata di altissimo livello: primo posto in Liga con 55 punti in 22 partite e una continuità di risultati che conferma l’ambizione di vincere tutto. Nel weekend è arrivata l’ennesima dimostrazione di forza, con la rimonta per 3-1 contro l’Elche firmata da Yamal, Ferran Torres e Rashford. I precedenti sorridono nettamente ai catalani, che hanno vinto gli ultimi sei confronti diretti contro l’Albacete. L’ultimo incrocio risale al 2005, con un successo esterno per 2-0.

Le probabili formazioni di Albacete-Barcellona — Nell'Albacete Higinio Marín resta in dubbio per un problema alla coscia, mentre Cedeno è indisponibile dopo l’intervento chirurgico. Betancor, decisivo contro il Real Madrid e ancora in gol in campionato, è pronto a partire titolare. Conferma attesa anche per Lizoain in porta e per la coppia difensiva Moreno–Neva.

Flick deve fare a meno di Gavi, Pedri e Christensen, tutti ancora ai box. Possibile turnover controllato: Bernal può trovare spazio a centrocampo, mentre Rashford è candidato a partire dall’inizio sulla fascia sinistra, con Ferran Torres centravanti e Lamine Yamal a destra.

ALBACETE: Raul Lizoain; Aguado, Moreno, Neva, Gomez; Capi, Pacheco, Villar, Melendez; Betancor, Medina

BARCELLONA: Garcia; Balde, Garcia, Cubarsi, Kounde; Lopez, Bernal, Olmo; Rashford, Torres, Yamal.

