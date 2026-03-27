Albacete-Castellon: probabili formazioni e diretta live

Albacete-Castellon si gioca il 28 marzo 2026 alle 21:00: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni della sfida di Segunda División

Stefano Sorce 27 marzo - 22:08

Ultima fascia del sabato di Segunda División, con una partita che può spostare qualcosa in classifica. Alle ore 21:00 del 28 marzo 2026, allo Estadio Carlos Belmonte, Albacete e Castellon si affrontano in un confronto tra due squadre che stanno vivendo un buon momento e cercano continuità. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALBACETE-CASTELLON SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Albacete arriva a questa sfida con fiducia, soprattutto dopo le ultime prestazioni. Le due vittorie consecutive hanno dato slancio, ma più dei risultati conta la solidità mostrata. È una squadra che concede poco e che sa stare dentro le partite anche quando non ha il controllo del possesso. I numeri difensivi sono il vero punto di forza: pochi gol subiti e grande attenzione nelle fasi senza palla. In attacco non produce tantissimo, ma è concreta e sfrutta bene le occasioni che riesce a costruire.

Il Castellon, invece, è una squadra più offensiva e con caratteristiche diverse. Nelle ultime partite ha dimostrato di saper creare molto, con un numero alto di occasioni e una buona capacità di occupare la metà campo avversaria. Allo stesso tempo, però, concede qualcosa in più rispetto all’Albacete, soprattutto quando la partita si allunga. Il rendimento recente è positivo, ma meno continuo, e proprio questo equilibrio tra attacco e difesa sarà decisivo in una gara come questa.

Probabili formazioni di Albacete-Castellon — L’Albacete dovrebbe schierarsi con un 5-3-2, con Lizoain tra i pali e una linea difensiva molto coperta. A centrocampo equilibrio e lavoro, mentre davanti Puertas e Betancor saranno i riferimenti offensivi.

Il Castellon risponde con un 4-2-3-1 più offensivo, con Matthys in porta e una linea avanzata che punta su qualità e inserimenti, con Suero e Pablo Santiago a supporto della punta.

Albacete (5-3-2): Lizoain; Gámez, Sánchez, Lopez, Neva, Bernabeu; Meléndez, Fernández, San Bartolomé; Puertas, Betancor.

Castellon (4-2-3-1): Matthys; Mellot, Brignani, Jiménez, Alcázar; Gerenabarrena, Barri; Sánchez, Suero, Santiago; García.