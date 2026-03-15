Non perdere Albacete-Las Palmas: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 15 marzo 2026 (modifica il 15 marzo 2026 | 21:45)

Lunedì 16 marzo andrà in scena la sfida tra Albacete e Las Palmas, match valido per la trentesima giornata della Segunda División stagione 2025/26. La partita si giocherà allo Estadio Carlos Belmonte con calcio d’inizio fissato alle ore 20:30.

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Dove vedere Albacete-Las Palmas in diretta TV e streaming gratis — Albacete-Las Palmas sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — La formazione allenata da Alberto González non sta attraversando un periodo particolarmente brillante. L’Albacete infatti non vince da cinque giornate e nelle ultime partite ha raccolto soltanto tre punti sui quindici disponibili. Uno dei principali problemi della squadra è la difficoltà a trovare la via del gol. Nelle ultime quattro gare di campionato sono arrivate soltanto due reti, un dato che evidenzia le difficoltà offensive della formazione manchega.

Situazione decisamente diversa per il Las Palmas, che sta vivendo probabilmente il momento migliore della stagione. La squadra guidata da Luis García arriva alla sfida forte di una striscia positiva che rappresenta la più lunga dell’annata. È vero che diversi risultati recenti sono stati pareggi, ma nelle ultime settimane sono arrivate anche due vittorie molto convincenti contro il Ceuta per 4-0 e contro la Cultural y Deportiva Leonesa per 3-0.

Le probabili formazioni di Albacete-Las Palmas — L’Albacete dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, affidando il reparto offensivo alla coppia Betancor-Rubio. Il Las Palmas dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1, con Jesé come punta centrale supportato sulla trequarti da giocatori di qualità come Miyashiro, Jonathan Viera e Manu Fuster.

Albacete (4-4-2): Raúl Lizoain; Aguado, Pepe Sánchez, Vallejo, Jonathan Gómez; Puertas, Meléndez, Villar, Valverde; Betancor, Rubio. Allenatore: Alberto González.

Las Palmas (4-2-3-1): Horkas; Viti, Herzog, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez; Loiodice, Arnatucci; Miyashiro, Jonathan Viera, Manu Fuster; Jesé. Allenatore: Luis García.