Dove vedere Albinoleffe-Arzignano in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Albinoleffe-Arzignano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Sfida salvezza in Serie C. Tra le partite più intense e avvincenti della ventisettesima giornata del Gruppo A di Serie C c'è il match tra Albinoleffe e Arzignano. Le due formazioni albergano a pochi punti dalla zona retrocessione: entrambe le squadre contano trenta punti, appena due in più sopra l'Ospitaletto. La sfida si terrà domenica 15 febbraio alle 17:30. Per non perdere il match, leggi l'articolo e scopri come seguirlo.

Albinoleffe-Arzignano sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

    • Il momento delle due squadre

    Pur contando gli stessi punti in classifica, Albinoleffe e Arzignano si presentano al match con momenti di forma significativamente differenti. I padroni di casa, infatti, hanno guadagnato sei punti nelle ultime cinque giornate, perdendo soltanto una partita contro il Trento. In questo modo, il club lombardo è riuscito a guadagnare posizioni in classifica, allontanandosi dalla zona che scotta. L'Arzignano, invece, ha vinta una sola partita nelle ultime cinque e ne ha perse ben quattro. L'Albinoleffe, pertanto, si presenta con il favore dei pronostici.

    Le probabili formazioni di Albinoleffe-Arzignano

    I padroni di casa scendono in campo con un solido 3-5-1-1, in cui l'unica punta Lombardi sarà supportato da Ambrosini. L'Arzignano risponde con un modulo analogo: difesa a tre e centrocampo con cinque uomini, ma il tandem offensivo prevede due attaccanti che giocano molto più vicini.

    ALBINOLEFFE (3-5-1-1): Baldi; Sciacca, Potop, Giannini; Barba, Agostinelli, Astrologo, Parlati, Ambrosini; Lombardi; Sorrentino. All. Lopez

    ARZIGNANO (3-5-2): Manfrin; Boccia, Boffelli, Toniolo; Cariolato, Lakti, Chiarello, Moretti, Bernardi; Nanni, Lanzi. All. Di Donato

