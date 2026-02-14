Dove vedere Albinoleffe-Arzignano in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Albinoleffe-Arzignano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 18:42)

Sfida salvezza in Serie C. Tra le partite più intense e avvincenti della ventisettesima giornata del Gruppo A di Serie C c'è il match tra Albinoleffe e Arzignano. Le due formazioni albergano a pochi punti dalla zona retrocessione: entrambe le squadre contano trenta punti, appena due in più sopra l'Ospitaletto. La sfida si terrà domenica 15 febbraio alle 17:30. Per non perdere il match, leggi l'articolo e scopri come seguirlo.

Il momento delle due squadre — Pur contando gli stessi punti in classifica, Albinoleffe e Arzignano si presentano al match con momenti di forma significativamente differenti. I padroni di casa, infatti, hanno guadagnato sei punti nelle ultime cinque giornate, perdendo soltanto una partita contro il Trento. In questo modo, il club lombardo è riuscito a guadagnare posizioni in classifica, allontanandosi dalla zona che scotta. L'Arzignano, invece, ha vinta una sola partita nelle ultime cinque e ne ha perse ben quattro. L'Albinoleffe, pertanto, si presenta con il favore dei pronostici.

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Arzignano — I padroni di casa scendono in campo con un solido 3-5-1-1, in cui l'unica punta Lombardi sarà supportato da Ambrosini. L'Arzignano risponde con un modulo analogo: difesa a tre e centrocampo con cinque uomini, ma il tandem offensivo prevede due attaccanti che giocano molto più vicini.

ALBINOLEFFE (3-5-1-1): Baldi; Sciacca, Potop, Giannini; Barba, Agostinelli, Astrologo, Parlati, Ambrosini; Lombardi; Sorrentino. All. Lopez

ARZIGNANO (3-5-2): Manfrin; Boccia, Boffelli, Toniolo; Cariolato, Lakti, Chiarello, Moretti, Bernardi; Nanni, Lanzi. All. Di Donato