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Albinoleffe-Giana Erminio: dove vedere la partita in streaming gratis

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Segui Albinoleffe-Giana Erminio in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match
Michele Massa
Michele Massa

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 20:30 andrà in scena una sfida interessante nel Girone A di Serie C tra AlbinoLeffe e Giana Erminio. Il match, valido per la 32ª giornata di campionato, potrebbe rivelarsi molto importante per entrambe le squadre, separate in classifica da appena un punto.

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Dove vedere Albinoleffe-Giana Erminio in diretta TV e streaming gratis

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La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

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    • Il momento delle due squadre

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    L’AlbinoLeffe si trova attualmente all’11° posto con 40 punti, ottenuti grazie a 10 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte. La formazione di casa ha mostrato un rendimento discreto davanti al proprio pubblico, dove ha raccolto 7 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte. Dal punto di vista realizzativo, la squadra ha segnato 40 gol, subendone invece 41.

    La Giana Erminio segue subito dietro in classifica, al 12° posto con 39 punti, frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte. Il rendimento lontano da casa è stato piuttosto irregolare, con 4 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Anche i numeri offensivi e difensivi mostrano qualche difficoltà, con 28 reti realizzate e 33 incassate. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre si è concluso con un pareggio per 1-1, a dimostrazione dell’equilibrio che spesso caratterizza questa sfida.

    Per quanto riguarda il momento di forma, l’AlbinoLeffe arriva all’appuntamento con risultati incoraggianti: nelle ultime cinque partite ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Situazione diversa invece per la Giana Erminio, che nello stesso periodo ha raccolto soltanto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Resta quindi da vedere se questo diverso andamento recente influenzerà l’esito della gara.

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