Lo streaming gratis della gara Albinoleffe-Inter Under 23: la partita di Serie C in diretta tv live grazie a Bet365

Carmine Panarella 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 15:16)

Il girone B di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Albinoleffe e Inter Under 23 si affrontano lunedì 3 novembre alle ore 20:30 in una sfida tra due squadre che puntano a migliorare la propria posizione in classifica e trovare continuità di risultati. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Albinoleffe-Inter Under 23 in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Albinoleffe-Inter Under 23 in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per seguire la Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Albinoleffe-Inter Under 23” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Albinoleffe si presenta al match desideroso di confermare la propria posizione a metà classifica e ottenere punti preziosi per scalare la graduatoria. La squadra ha mostrato buone trame offensive ma deve migliorare la continuità difensiva. In classifica, l’Albinoleffe è undicesima con 12 punti.

L’Inter Under 23, invece, cerca conferme in chiave alta classifica e punta a consolidare il quarto posto, sfruttando la solidità mostrata nelle ultime partite. La squadra deve essere efficace sia in fase difensiva che offensiva per ottenere un successo esterno. L’Inter Under 23 è quarta con 19 punti.

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Inter Under 23 — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, puntando su equilibrio e compattezza. Il tecnico dell’Albinoleffe dovrebbe confermare un 3-5-2, cercando ampiezza e dinamismo sulle fasce, mentre l’Inter Under 23 potrebbe schierarsi con un 5-3-2 più accorto, puntando a proteggere la difesa e sfruttare le ripartenze.

Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez

Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris, Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi

Non perdere l’occasione di seguire Albinoleffe-Inter Under 23 in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Serie C. Non perderti nemmeno un minuto di Albinoleffe-Inter Under 23 in streaming live gratis su Bet365.