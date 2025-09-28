Albinoleffe-Novara: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Albinoleffe-Novara, settima giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

28 settembre 2025

Domenica 28 settembre 2025, alle 15:00, lo stadio di Zanica accoglierà la partita valida per la settima giornata del Girone A di Serie C: AlbinoLeffe-Novara. Inizio di stagione positivo per i padroni di casa a caccia di continuità; i piemontesi, invece, ancora a secco di vittorie proveranno ad invertire una tendenza fin qui troppo negativa.

Qui Albinoleffe — L’undici bergamasco occupa una zona di classifica più serena, con 8 punti raccolti in 6 giornate. I ragazzi di Giovanni Lopez hanno mostrato grande potenziale offensivo, con 12 reti all’attivo, ma allo stesso tempo qualche sbavatura dietro (10 gol subiti). L’ultima prova, il roboante 3-0 rifilato al Pro Patria, ha restituito fiducia e brillantezza. In casa, però, i numeri raccontano di una squadra ancora in cerca di stabilità: 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’AlbinoLeffe punterà forte sul fattore campo e sulla ritrovata incisività sotto porta per confermarsi protagonista.

Qui Novara — Ben più complicata la situazione degli ospiti, che arrancano al 14º posto con soli 5 punti. La formazione guidata da Andrea Zanchetta ha collezionato 5 pareggi e 1 sconfitta, senza mai assaporare la vittoria. Il dato più preoccupante è quello realizzativo: soltanto 4 gol segnati, a fronte di una difesa comunque non troppo perforata (5 subiti). L’ultimo pareggio contro l’Union Brescia ha dato qualche segnale di crescita, ma serve ben altro per risalire la china. Il Novara dovrà trovare coraggio e concretezza, soprattutto in trasferta, dove fatica a incidere.

Albinoleffe-Novara, probabili formazioni — ALBINOLEFFE (3-5-2): Di Chiara; Barba, Potop, Baroni; Garattoni, Mandelli, Astrologo, Parlati, Gusu; Sarr, Angeloni. Allenatore: Giovanni Lopez

NOVARA (4-3-3): Boseggia; D’Alessio, Bertoncini, Lorenzini, Valdesi; Collodel, Ranieri, Basso; Donadio, Da Graca, Agyemang. Allenatore: Andrea Zanchetta