Lo streaming gratis della gara di campionato Albinoleffe-Pro Patria: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 09:52)

Il Girone A di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Albinoleffe e Pro Patria, un confronto che mette in palio punti importanti soprattutto in ottica classifica. I padroni di casa sono tredicesimi con 28 punti e cercano continuità per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti occupano il diciannovesimo posto a quota 12, con la necessità di reagire per restare agganciati alla corsa salvezza.

Hai tre possibilità per guardare Albinoleffe-Pro Patria in streaming gratis:

Dove vedere Albinoleffe-Pro Patria in diretta TV e in streaming LIVE — La partita Albinoleffe-Pro Patria è disponibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente avere un conto attivo, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un conto attivo

CercareAlbinoleffe-Pro Patria nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Albinoleffe, tredicesima con 28 punti, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e migliorare il proprio posizionamento in classifica. La squadra di Giovanni Lopez punta su equilibrio e organizzazione, cercando di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo.

La Pro Patria, diciannovesima a 12 punti, vive una stagione complicata e ha bisogno di una prestazione solida per provare a muovere la classifica. La formazione di Leandro Greco è chiamata a una gara attenta e concreta, nella quale ridurre gli errori e massimizzare le occasioni può fare la differenza.

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Pro Patria — L’Albinoleffe dovrebbe confermare il 3-5-2, un modulo che garantisce densità a centrocampo e copertura difensiva, con l’idea di gestire il possesso e accompagnare l’azione offensiva con gli inserimenti.

La Pro Patria risponde con il 3-4-1-2, assetto orientato alla compattezza e alle ripartenze, cercando di chiudere gli spazi centrali e colpire sfruttando la rapidità tra le linee.

Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco