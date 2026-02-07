derbyderbyderby streaming Albinoleffe-Pro Patria streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Albinoleffe-Pro Patria: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Il Girone A di Serie C propone domenica 8 febbraio alle ore 14:30 la sfida tra Albinoleffe e Pro Patria, un confronto che mette in palio punti importanti soprattutto in ottica classifica. I padroni di casa sono tredicesimi con 28 punti e cercano continuità per avvicinarsi alla zona playoff, mentre gli ospiti occupano il diciannovesimo posto a quota 12, con la necessità di reagire per restare agganciati alla corsa salvezza.

Hai tre possibilità per guardare Albinoleffe-Pro Patria in streaming gratis:

Dove vedere Albinoleffe-Pro Patria in diretta TV e in streaming LIVE

La partita Albinoleffe-Pro Patria è disponibile in diretta streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla visione è sufficiente avere un conto attivo, che consente di seguire l’incontro senza costi aggiuntivi e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un conto attivo

  • CercareAlbinoleffe-Pro Patria nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    L’Albinoleffe, tredicesima con 28 punti, arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e migliorare il proprio posizionamento in classifica. La squadra di Giovanni Lopez punta su equilibrio e organizzazione, cercando di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo.

    La Pro Patria, diciannovesima a 12 punti, vive una stagione complicata e ha bisogno di una prestazione solida per provare a muovere la classifica. La formazione di Leandro Greco è chiamata a una gara attenta e concreta, nella quale ridurre gli errori e massimizzare le occasioni può fare la differenza.

    Le probabili formazioni di Albinoleffe-Pro Patria

    L’Albinoleffe dovrebbe confermare il 3-5-2, un modulo che garantisce densità a centrocampo e copertura difensiva, con l’idea di gestire il possesso e accompagnare l’azione offensiva con gli inserimenti.

    La Pro Patria risponde con il 3-4-1-2, assetto orientato alla compattezza e alle ripartenze, cercando di chiudere gli spazi centrali e colpire sfruttando la rapidità tra le linee.

    Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez

    Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco

