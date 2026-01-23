Lo streaming gratis della gara di campionato Albinoleffe-Trento: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 23 gennaio - 11:00

Il Girone A di Serie C mette in scena una sfida interessante allo Stadio AlbinoLeffe Stadium di Zanica, dove Albinoleffe e Trento si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 14:30. Un match che promette equilibrio e intensità, con due squadre alla ricerca di continuità in un campionato estremamente competitivo.

Hai tre possibilità per guardare Albinoleffe-Trento in streaming gratis:

Dove vedere Albinoleffe-Trento in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Albinoleffe-Trento” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — L’Albinoleffe arriva alla sfida da quattordicesima con 25 punti, con l’obiettivo di allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica e provare ad avvicinare la parte sinistra. La squadra di Giovanni Lopez punta su organizzazione e compattezza, cercando maggiore continuità soprattutto tra le mura amiche.

Il Trento, ottavo a 31 punti, guarda invece con interesse alla zona playoff. La formazione allenata da Luca Tabbiani sta disputando un campionato solido e ambizioso, con l’intenzione di consolidare la propria posizione tra le prime dieci e continuare la rincorsa alle posizioni che valgono la post-season.

Le probabili formazioni — L’Albinoleffe dovrebbe disporsi con il 3-5-2, modulo che privilegia densità in mezzo al campo e spinta sugli esterni, affidandosi alla coppia offensiva De Paoli-Sali per cercare profondità. Il Trento risponde con il 4-3-3, sistema che garantisce equilibrio e ampiezza, puntando sulla qualità degli esterni e sulla presenza centrale di Pellegrini.

Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Baroni, Potop, Gusu, Ambrosini, Mandelli, Parlati, Lombardi, Garattoni, De Paoli, Sali. Allenatore: Giovanni Lopez

Trento (4-3-3): Tommasi, Triacca, Fiamozzi, Cappelletti, Meconi, Giannotti, Fossati, Aucelli, Dalmonte, Pellegrini, Capone. Allenatore: Luca Tabbiani