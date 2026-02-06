Lo streaming gratis della gara di campionato Alcione-Arzignano: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 10:32)

Il Girone A di Serie C propone una sfida interessante allo stadio Breda, dove sabato 7 febbraio alle ore 17:30 si affrontano Alcione e Arzignano. I padroni di casa occupano il sesto posto con 36 punti e puntano a consolidare la propria presenza in zona playoff, mentre gli ospiti, dodicesimi a quota 30, cercano un risultato positivo per accorciare le distanze dalla parte sinistra della classifica. Una gara che mette di fronte ambizioni diverse ma con margini ancora aperti.

Hai tre possibilità per guardare Alcione-Arzignano in streaming gratis:

Dove vedere Alcione-Arzignano in diretta TV e streaming LIVE — La partita è visibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente avere un conto attivo per accedere alla diretta e seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un conto attivo

Cercare Alcione-Arzignano nel palinsesto Live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di SISAL

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su LOTTOMATICA

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su GOLDBET

Il momento delle due squadre — L’Alcione, sesto con 36 punti, sta vivendo una stagione positiva e mira a dare continuità ai risultati per restare stabilmente nelle posizioni che contano. La squadra di Cusatis si affida a un buon equilibrio tra i reparti e a una manovra ordinata, cercando di sfruttare il fattore campo per fare la differenza.

L’Arzignano, dodicesimo a quota 30, arriva a questo confronto con l’obiettivo di trovare maggiore continuità. La formazione di Bianchini alterna buone prestazioni a momenti di difficoltà, ma resta una squadra organizzata, capace di rendere la vita complicata anche agli avversari più attrezzati.

Le probabili formazioni — L’Alcione dovrebbe confermare il 4-3-1-2, modulo che garantisce solidità difensiva e permette di lavorare bene tra le linee, con il trequartista chiamato a collegare centrocampo e attacco e a supportare le due punte.

L’Arzignano risponde con il 5-3-2, assetto più prudente pensato per proteggere la linea difensiva e chiudere gli spazi centrali, provando poi a ripartire con rapidità quando se ne presenta l’occasione.

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

Arzignano (5-3-2): Manfrin, Bernardi, Boffelli, Milillo, Rossoni, Cariolato, Damiani, Bianchi, Lakti, Mattioli, Minesso. Allenatore: Giuseppe Bianchini