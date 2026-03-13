Alcione-Brescia: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

Alcione-Brescia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

La sfida del Girone A di Serie C tra Alcione Milano e Brescia Calcio mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma entrambe in piena corsa per le rispettive ambizioni di classifica. La gara, valida per la trentaduesima giornata di campionato, si preannuncia piuttosto equilibrata: da una parte c’è l’Alcione che vuole consolidare la propria posizione in zona playoff, dall’altra il Brescia che punta a difendere il secondo posto e restare in scia alla capolista.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Alcione — L’Alcione arriva alla partita attraversando un buon momento di forma. La squadra allenata da Giovanni Cusatis è imbattuta da sette incontri e occupa attualmente il settimo posto con 49 punti, rimanendo pienamente in zona playoff. Il rendimento casalingo rappresenta uno dei punti di forza della formazione milanese: nelle 15 partite disputate davanti al proprio pubblico sono arrivati 27 punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con una difesa particolarmente solida che ha incassato soltanto sette reti. Nelle ultime settimane l’Alcione ha ottenuto due successi consecutivi prima di rallentare leggermente con tre pareggi di fila.

Qui Brescia — Il Brescia, guidato in panchina da Eugenio Corini, si presenta invece alla sfida occupando il secondo posto in classifica con 57 punti, alle spalle della capolista Vicenza. Le Rondinelle restano pienamente in corsa per le posizioni di vertice, anche se nelle ultime due giornate hanno raccolto soltanto un punto. Dopo due vittorie consecutive ottenute in casa, infatti, il Brescia ha prima perso in trasferta contro l’Albinoleffe e poi pareggiato davanti al proprio pubblico contro la Triestina. Nonostante questo piccolo rallentamento, la squadra lombarda può contare su uno dei migliori rendimenti esterni del campionato, con 29 punti conquistati lontano da casa in 15 partite.

Probabili formazioni — Alcione (4-3-2-1): Agazzi; Pirola, Ciappellano, Miculi, Scuderi; Invernizzi, Lanzi, Bright; Tordini, Pitou; Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis.

Union Brescia (3-5-2): Gori; Rizzo, Sorensen, Silvestri; De Maria, Balestrero, Fogliata, Lamesta, Marras; Cazzadori, Valente. Allenatore: Eugenio Corini.

