Alcione-Dolomiti: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Alcione-Dolomiti in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 24 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 17:30)

Il match tra ASC Alcione e Dolomiti Bellunesi, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 17:30, si preannuncia come uno degli appuntamenti cruciali della 23ª giornata del Girone A di Serie C.

Il momento delle due squadre — L'ASC Alcione, attualmente al sesto posto con 33 punti, ha dimostrato una buona solidità tra le mura amiche, con un bilancio di 5 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. La squadra, allenata da Giovanni Cusatis, ha un attacco che ha messo a segno 21 gol e una difesa che ha concesso 16 reti, mostrando un buon equilibrio che potrebbe rivelarsi determinante in questa sfida.

D'altro canto, i Dolomiti Bellunesi si trovano al 15° posto con 25 punti e sono chiamati a migliorare le loro performance per evitare complicazioni nella lotta per la salvezza. Con un record di 6 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, la squadra ha incontrato difficoltà, soprattutto lontano da casa, dove ha ottenuto solo 2 vittorie a fronte di 5 sconfitte. L'allenatore Andrea Bonatti dovrà trovare le soluzioni giuste per affrontare una squadra che, pur avendo le sue difficoltà, è temibile sul proprio terreno di gioco.

Le due squadre arrivano a questo incontro con stati d'animo differenti, ma entrambi ancora motivati a fare punti. L'ASC Alcione ha ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, mentre i Dolomiti Bellunesi hanno registrato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte. Questo rende l'incontro particolarmente interessante, poiché entrambe le formazioni cercheranno di capitalizzare le debolezze dell’avversario per raggiungere obiettivi cruciali in classifica.