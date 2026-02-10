Lo streaming gratis della gara di campionato Alcione-Ospitaletto: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 08:52)

Il Girone A di Serie C propone una sfida interessante allo stadio Breda, dove Alcione e Ospitaletto si affrontano mercoledì 11 febbraio alle ore 18:00. I padroni di casa occupano il quarto posto con 39 punti e puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre gli ospiti sono sedicesimi a quota 26 e cercano punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della graduatoria. Il divario in classifica racconta una gara sulla carta favorevole all’Alcione, ma l’Ospitaletto arriva con la necessità di fare risultato.

Hai tre possibilità per guardare Alcione-Ospitaletto in streaming gratis:

Dove vedere Alcione-Ospitaletto in diretta TV e streaming LIVE — La partita è visibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati sulle piattaforme di Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione dell’incontro e seguire il match live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo

Cercare Alcione-Ospitaletto nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Alcione arriva a questo appuntamento forte di una classifica importante e di un percorso finora molto solido. La squadra di Giovanni Cusatis ha mostrato continuità di rendimento, equilibrio tra i reparti e una buona capacità di gestione delle partite, soprattutto quando chiamata a fare la gara.

L’Ospitaletto, sedicesimo con 26 punti, affronta la trasferta con l’obiettivo di muovere la classifica. La formazione di Andrea Quaresmini cerca maggiore continuità nei risultati e prova a costruire le proprie prestazioni partendo dalla compattezza, puntando su organizzazione e attenzione difensiva.

Le probabili formazioni di Alcione-Ospitaletto — L’Alcione dovrebbe confermare il 4-3-1-2, un sistema che garantisce equilibrio in mezzo al campo e consente di supportare con continuità il reparto offensivo, mantenendo una buona copertura difensiva.

L’Ospitaletto risponde con il 4-4-2, modulo classico e compatto, pensato per mantenere le linee strette e ripartire con rapidità sfruttando le corsie laterali.

Alcione (4-3-1-2): Agazzi, Scudieri, Miculi, Ciappellano, Pirola, Bright, Galli, Invernizzi, Pitou, Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Ragazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Mondini, Messaggi, Pavanello, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini