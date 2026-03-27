Dove vedere Alcione-Pro Vercelli in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Alcione-Pro Vercelli: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 19:02)

Tra le gare più interessanti del Girone A di Serie C spicca la sfida tra Alcione Milano e Pro Vercelli, in programma allo Stadio Ernesto Breda con calcio d’inizio alle 17:30. Un match importante per la zona playoff, che potrebbe incidere sugli equilibri della classifica in questa fase decisiva della stagione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALCIONE-PRO VERCELLI SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Alcione Milano arriva a questo appuntamento occupando il settimo posto con 50 punti, una posizione che al momento garantisce l’accesso ai playoff. Tuttavia, il momento della squadra non è dei migliori: nelle ultime cinque partite sono arrivati pochi risultati positivi e la recente sconfitta contro il Novara ha evidenziato qualche difficoltà. Il rendimento altalenante ha rallentato la corsa dei milanesi, che ora devono ritrovare continuità per evitare di essere risucchiati dalle inseguitrici. La sfida contro la Pro Vercelli rappresenta quindi un crocevia fondamentale per rilanciarsi e consolidare la propria posizione.

Dall’altra parte, la Pro Vercelli si presenta con maggiore fiducia nonostante una classifica meno favorevole. Attualmente dodicesima, a pari punti con l’Inter U23, la squadra piemontese è a ridosso della zona playoff e vede in questa partita un’occasione importante per accorciare le distanze. Negli ultimi due turni sono arrivati un pareggio e una vittoria, segnali incoraggianti che testimoniano una crescita nel rendimento. Proprio per questo motivo, nonostante la posizione in classifica, la Pro Vercelli può essere considerata una squadra pericolosa e pronta a mettere in difficoltà i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Alcione-Pro Vercelli — L'Alcione scende in campo con il 4-3-1-2, architettato da Cusatis e con due riferimenti offensivi: Pitou e Plescia. Per la Pro Vercelli, invece, il modulo designato da Santoni è un dinamico 4-3-3, con Akpa Akpro, Comi e Sow a comporre la batteria offensiva.

ALCIONE (4-3-1-2): Agazzi; Scuderi, Giorgeschi, Miculi, Chierichetti; Bright, Lanzi, Muroni; Invernizzi; Pitou, Plescia. All. Cusatis

PRO VERCELLI (4-3-3): Del Favero; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; Iotti, El Bouchataoui, Huiberts; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. All. Santoni