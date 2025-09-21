Alcione-Renate: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

Alcione-Renate, match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 21 settembre - 03:19

Domenica 21 settembre alle 12:30, Alcione e Renate si sfidano nel Girone A di Serie C. L’Alcione punta a confermare il suo ottimo rendimento casalingo, mentre il Renate cerca riscatto dopo la sconfitta contro l’Union Brescia.

Dove vedere Alcione-Renate in Diretta TV e in streaming LIVE — ALCIONE RENATE DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Serie C, Alcione-Renate, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Alcione — L’Alcione si presenta a questa sfida con un rendimento positivo: 7 punti conquistati in 4 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). La formazione allenata da Giovanni Cusatis ha costruito gran parte dei suoi successi davanti al proprio pubblico, dove ha ottenuto 2 vittorie su 2.

In casa ha segnato 3 gol e ne ha subiti soltanto 2, confermando una certa solidità difensiva. Il gruppo sembra compatto e ben organizzato, e il precedente successo per 1-0 proprio contro il Renate potrebbe dare ulteriore fiducia ai padroni di casa.

Qui Renate — Il Renate, guidato da Luciano Foschi, ha avuto un avvio di campionato piuttosto altalenante, ma ha totalizzato gli stessi punti (7) dell'Alcione. La squadra ha messo in mostra un attacco efficace, con 6 gol segnati, ma la difesa ha concesso altrettante reti, rivelando qualche fragilità.

Fuori casa i nerazzurri hanno già raccolto risultati importanti, ma la pesante sconfitta per 3-1 contro l’Union Brescia ha fatto emergere qualche dubbio su quel che riguarda la continuità di risultati. La trasferta di Milano rappresenta dunque un banco di prova cruciale per rilanciarsi subito.

Alcione-Renate, probabili formazioni — ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Agazzi; Bertolotti, Pirola, Ciappellano, Scuderi; Bright, Invernizzi, Muroni; Pitou; Zamparo, Morselli. Allenatore: Giovanni Cusatis

RENATE (3-4-1-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera; Ghezzi, Delcarro, Rossi, Ruiz Giraldo; Calì; Kolaj, Karlsson. Allenatore: Luciano Foschi