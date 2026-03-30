Aldosivi-Argentinos: probabili formazioni e streaming gratis

Aldosivi-Argentinos Juniors, in programma il 31 marzo 2026 alle 19:00, mette a confronto una squadra in difficoltà offensiva e una più solida e organizzata

Stefano Sorce 30 marzo - 17:57

Partita che, almeno sulla carta, sembra avere un padrone abbastanza chiaro. Aldosivi e Argentinos Juniors si affrontano il 31 marzo 2026 alle ore 19:00, in un incrocio tra due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALDOSIVI-ARGENTINOS JUNIORS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Aldosivi arriva da un periodo complicato. Non vince da tempo e i numeri offensivi sono il dato più evidente: pochi gol, poche occasioni e tanta difficoltà a trasformare il possesso in pericolosità reale. Anche quando tiene il pallone, la squadra fatica a creare situazioni pulite e spesso resta bloccata nella metà campo avversaria senza trovare sbocchi.

L'Argentinos Juniors, invece, è una squadra molto più ordinata. Non segna tanto, ma concede pochissimo e riesce a controllare le partite attraverso il possesso. Il dato sulla difesa è quello che pesa di più: pochi tiri concessi e una struttura che difficilmente si disunisce. Non è una squadra spettacolare, ma è solida.

Probabili formazioni di Aldosivi-Argentinos Juniors — L’Aldosivi dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, con Werner tra i pali e una difesa composta da Zalazar, Moya e Villalba. A centrocampo spazio a González e Rodríguez sugli esterni, con Gino e Leys in mezzo. In attacco il tridente Palavecino, Arias e García.

Gli ospiti rispondono con il 4-3-3: Cortés in porta, difesa con Lozano, Álvarez, Riquelme e Prieto. In mezzo al campo Lescano, Fattori e Oroz, mentre davanti spazio a López, Morales e Viveros.

Aldosivi (3-4-3): Werner; Zalazar, Moya, Villalba; González, Gino, Leys, Rodríguez; Palavecino, Arias, García.

Argentinos Juniors (4-3-3): Cortés; Lozano, Álvarez, Riquelme, Prieto; Lescano, Fattori, Oroz; López, Morales, Viveros.