I padroni di casa mostrano grande efficacia offensiva tra le mura amiche, mentre gli ospiti, ottavi in classifica, arrivano motivati dalla vittoria contro lo Sport Huancayo ma evidenziano fragilità difensive in trasferta

Stefano Sorce 1 ottobre - 01:10

Il palcoscenico dell’Estadio Alejandro Villanueva, Matute, si accende per un appuntamento che potrebbe già indirizzare le ambizioni stagionali nella fase Clausura della Primera Division. L'Alianza Lima, giovedì 2 ottobre alle ore 03.30, cerca punti preziosi per consolidare la propria posizione, mentre l’Atletico Grau arriva da sfavorito ma motivato, pronto a sfruttare ogni occasione per sorprendere. Vuoi vivere l’atmosfera di Matute come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Alianza Lima-Atletico GrauGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come fare continua a leggere l'articolo.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa arrivano con l’obiettivo di invertire la rotta dopo alcuni risultati altalenanti. L'Alianza Lima occupa la sesta posizione con 15 punti in 10 partite e può contare su un rendimento casalingo molto solido: 26 gol segnati contro 9 subiti. La squadra ha alternato vittorie e sconfitte nelle ultime uscite, ma il fattore campo e la qualità offensiva rappresentano un vantaggio significativo per i biancoblù.

Gli ospiti, l’Atletico Grau, sono ottavi con 14 punti e arrivano galvanizzati dall’1-3 ottenuto contro lo Sport Huancayo, con Tomas Sandoval tra i migliori interpreti della gara. Tuttavia, la difesa in trasferta resta un punto critico: 25 gol subiti lontano dal proprio stadio. Nonostante le difficoltà, la squadra dimostra determinazione e capacità di sfruttare le occasioni, rendendo la sfida equilibrata e aperta a ogni risultato.

Le probabili formazioni di Alianza Lima-Atletico Grau — Alianza Lima (4-2-3-1): Viscarra, Enrique, Chavez Massoni, Garces, Trauco, Gaibor, Aquino, Quevedo, Pena, Cantero, Barcos. Allenatore: Gorosito.

Atlético Grau (4-2-3-1): Alvarez, Rostaing, Tapia, Franco, Bolivar, Soto, Guarderas, Garro, Bandiera, de la Cruz, Ruidiaz. Allenatore: Comizzo.