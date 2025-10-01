Il palcoscenico dell’Estadio Alejandro Villanueva, Matute, si accende per un appuntamento che potrebbe già indirizzare le ambizioni stagionali nella fase Clausura della Primera Division. L'Alianza Lima, giovedì 2 ottobre alle ore 03.30, cerca punti preziosi per consolidare la propria posizione, mentre l’Atletico Grau arriva da sfavorito ma motivato, pronto a sfruttare ogni occasione per sorprendere. Vuoi vivere l’atmosfera di Matute come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Alianza Lima-Atletico GrauGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per capire come fare continua a leggere l'articolo.
La diretta streaming
Alianza Lima-Atletico Grau, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis
Dove vedere Alianza Lima-Atletico Grau in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Primera Division direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Alianza Lima-Atletico Grau in diretta live.
Il momento delle due squadre—
I padroni di casa arrivano con l’obiettivo di invertire la rotta dopo alcuni risultati altalenanti. L'Alianza Lima occupa la sesta posizione con 15 punti in 10 partite e può contare su un rendimento casalingo molto solido: 26 gol segnati contro 9 subiti. La squadra ha alternato vittorie e sconfitte nelle ultime uscite, ma il fattore campo e la qualità offensiva rappresentano un vantaggio significativo per i biancoblù.
Gli ospiti, l’Atletico Grau, sono ottavi con 14 punti e arrivano galvanizzati dall’1-3 ottenuto contro lo Sport Huancayo, con Tomas Sandoval tra i migliori interpreti della gara. Tuttavia, la difesa in trasferta resta un punto critico: 25 gol subiti lontano dal proprio stadio. Nonostante le difficoltà, la squadra dimostra determinazione e capacità di sfruttare le occasioni, rendendo la sfida equilibrata e aperta a ogni risultato.
Le probabili formazioni di Alianza Lima-Atletico Grau—
Alianza Lima (4-2-3-1): Viscarra, Enrique, Chavez Massoni, Garces, Trauco, Gaibor, Aquino, Quevedo, Pena, Cantero, Barcos. Allenatore: Gorosito.
Atlético Grau (4-2-3-1): Alvarez, Rostaing, Tapia, Franco, Bolivar, Soto, Guarderas, Garro, Bandiera, de la Cruz, Ruidiaz. Allenatore: Comizzo.
