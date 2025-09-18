Alianza Lima-Universidad de Chile, diretta tv e streaming LIVE del match

Tutto pronsto al Estadio Alejandro Villanueva dove l'Alianz Lima ospita l'Universidad De Chile. In questo articolo ti sveliamo come vedere il match in streaming gratis.

18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 13:37)

Questa sera si chiude il programma dei quarti di finale di andata della Copa Sudamericana. Nei primi 3 match si sono registrate la vittoria esterna per 2-0 dell'Once Caldas contro l'Independiete del Valle, quella casalinga per 1-0 del Lanus sul Fluminense e lo spettacolare pareggio 2-2 tra Bolivar e Atletico MG. Questa notte alle ore 2,30 tocca ai peruviani dell'Alianza Lima e ai cileni dell'Universidad de Chile. In questo articolo vi diremo tutto quello che c'è da sapere sul match.

Dove vedere Alianza Lima-Universidad de Chile in diretta TV e in streaming LIVE — La sfida dell'Estadio Alejandro Villanueva tra Alianza e U de Chile sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Vi basterà quindi cliccare sul link qui sopra, aprire un contro Bet365, fare un piccolo deposito e collegarsi dalle ore 2,30 per il kick off. Questo è l'unico modo per vedere la sfida di Lima in streaming gratis e con il supporto agggiuntivo delle statistiche di squadra e individuali.

Alianza Lima-Universidad de Chile, i numeri della vigilia — I padroni di casa dell'Alianza Lima sono sesti nel clausura peruviano ma arrivano dal ko 4-3 in casa contro il Deportivo Garcilaso. I biancoblu hanno già fatto una vittima cilena illustre in Copa Sudamericana eliminando nello scorso turno l'Universidad Catolica. Gli ospiti hanno appena alzato la supercoppa cilena stracciando 3-0 il Colo Colo e quindi arrivano a questa gara in gran forma sia fisica che mentale. Negli ottavi di finale i rossoblu hanno eliminato gli argentini dell'Independiente.

Le probabili formazioni di Alianza Lima-Universidad de Chile — ALIANZA LIMA (4-3-3): Vizcarra; Enrico, Zambrano, Garces, Traumatico; Burlamaqui, Pena, Gaibor; Cantero, Castello, Barcos. Allenatore: Nestor Gorosito.

U. DE CHILE (3-5-2): Castellon; Zaldivia, Calderon, Hormazabal; Guerrero, Diaz, Aranguiz, Sepulveda, Altamirano; Assadi, Guerra. Allenatore: Gustavo Alvarez.