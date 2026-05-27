A volte il Roland Garros regala incroci che sembrano usciti da epoche diverse del tennis e dello sport. Da una parte Felix Auger-Aliassime, talento che da anni prova a trasformare il proprio potenziale in continuità assoluta nei grandi tornei. Dall’altra Roman Andres Burruchaga, figlio dell’ex campione del mondo argentino Jorge Burruchaga, pronto a vivere una delle notti più importanti della sua giovane carriera. La sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2026 si giocherà giovedì 28 maggio sulla terra rossa di Parigi, con in palio un posto al terzo turno. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ALIASSIME-BURRUCHAGA CLICCA SU BET365.

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Il focus sui giocatori

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Auger-Aliassime arriva al match dopo una battaglia lunghissima contro Altmaier, chiusa soltanto al super tie-break del quinto set. Il canadese ha alternato momenti di enorme qualità ad altri di difficoltà, ma ancora una volta ha dimostrato quanto il servizio possa diventare un’arma devastante nei momenti più delicati.

Burruchaga invece continua a sorprendere. L’argentino ha eliminato Sebastian Baez conquistando per la prima volta in carriera un secondo turno Slam. Il suo tennis sulla terra resta naturale, intenso, molto legato allo scambio prolungato e alla capacità di sporcare il ritmo agli avversari.

Il servizio e i colpi rapidi di Auger-Aliassime saranno fondamentali per evitare di entrare troppo negli scambi da fondo contro un Burruchaga molto più a suo agio nelle maratone sulla terra. L’argentino invece proverà a trascinare il match sul piano fisico e mentale, sfruttando eventuali cali del canadese dopo la lunga battaglia del primo turno.

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