Almeria-Leonesa: dove vedere la Serie B Spagnola in Streaming e in Tv

All’UD Almería Stadium si prepara una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere una direzione abbastanza chiara ma che nel calcio – soprattutto in Segunda División – raramente è davvero scontata.

Almería e Cultural Leonesa arrivano a questo incrocio con obiettivi completamente opposti, e proprio questa distanza in classifica rende la partita interessante: da una parte una squadra lanciata verso la promozione, dall’altra una formazione che sta lottando disperatamente per restare aggrappata alla categoria.

Qui Almeria — L’Almería arriva a questo appuntamento con grande fiducia e con la sensazione di avere tra le mani una chance importante. La squadra di Rubi è nel pieno della corsa alle primissime posizioni e vede il secondo posto – che significherebbe promozione diretta – a portata di mano. Il momento è decisamente positivo: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate raccontano di una squadra che ha trovato ritmo, continuità e soprattutto fiducia nei propri mezzi.

In questo periodo i “Cowboys” hanno dimostrato di saper vincere in tanti modi diversi: partite spettacolari come il 4-2 contro il Ceuta, successi sofferti come quello con il Cordoba, oppure vittorie di maturità come il colpo esterno contro il Cadice.

Qui Leonesa — Di fronte però ci sarà una Cultural Leonesa che arriva con uno stato d’animo completamente diverso. La squadra allenata da Rubén de la Barrera sta attraversando un periodo complicatissimo, e i numeri parlano chiaro: undici partite consecutive senza vittorie. Una striscia negativa che ha fatto scivolare il club nelle zone più pericolose della classifica, con la salvezza che ora dista diversi punti e che richiede una reazione immediata.

Il problema principale sembra essere la difficoltà nel trovare equilibrio tra le due fasi: spesso la squadra fatica a costruire occasioni pericolose e allo stesso tempo concede troppo dietro, come dimostra anche il pesante 3-0 subito nell’ultima uscita contro il Las Palmas.

Almeria-Leonesa, probabili formazioni — Almeria (4-2-3-1): Fernandez; Luna, Monte, Bonini, Munoz; Baba, Gui; Embarba, Arribas, Léo Baptistao; De La Fuente. Allenatore: Rubi

Cultural Leonesa (4-4-2): Badia; Garcia, Rodriguez, Barzic, Hinojo; Calero, Ojeda, Maestre, Moreno; Sobrino, Chacon. Allenatore: Rubén de la Barrera

