Lo Stadio dei Giochi del Mediterraneo, domenica 7 settembre alle ore 18,30, farà da cornice al match valido per la Segunda Division spagnola tra Almeria e Racing Santander . Il match mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della stagione: i padroni di casa, che si trovano in nona posizione con 5 punti, cercano punti vitali per risalire la classifica, mentre gli ospiti guidano attualmente il campionato con 9 punti.

Il momento delle due squadre

L’Almeria, guidata da Joan Francesc Ferrer Sicilia, ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte nelle prime giornate. L’ultimo risultato, un 2-2 contro il Real Sociedad B, ha mostrato la capacità di reagire, ma anche la necessità di migliorare la solidità difensiva. In casa, la squadra non ha ancora trovato la vittoria e punta a sfruttare il fattore campo. L’infortunio di Nelson Monte priva la squadra di un elemento importante. Con 7 gol fatti e 6 subiti, l’Almeria dimostra di avere un buon potenziale offensivo, ma deve lavorare sulla retroguardia.