Domenica 7 settembre la squadra di Rubi ospita quella di Lopez allo Stadio dei Giochi del Mediterraneo: gli ospiti comandano attualmente la classifica e puntano a consolidare il primato
Lo Stadio dei Giochi del Mediterraneo, domenica 7 settembre alle ore 18,30, farà da cornice al match valido per la Segunda Division spagnola tra Almeria e Racing Santander. Il match mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della stagione: i padroni di casa, che si trovano in nona posizione con 5 punti, cercano punti vitali per risalire la classifica, mentre gli ospiti guidano attualmente il campionato con 9 punti.

Dove vedere Almeria-Santander in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match Almeria-Santander in programma domenica 7 settembre alle ore 18.30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre

L’Almeria, guidata da Joan Francesc Ferrer Sicilia, ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte nelle prime giornate. L’ultimo risultato, un 2-2 contro il Real Sociedad B, ha mostrato la capacità di reagire, ma anche la necessità di migliorare la solidità difensiva. In casa, la squadra non ha ancora trovato la vittoria e punta a sfruttare il fattore campo. L’infortunio di Nelson Monte priva la squadra di un elemento importante. Con 7 gol fatti e 6 subiti, l’Almeria dimostra di avere un buon potenziale offensivo, ma deve lavorare sulla retroguardia.

Il Racing Santander, allenato da José Alberto Lopez Menendez, arriva con uno stato di forma impressionante: 3 vittorie e 0 sconfitte, con un bilancio reti di 10 gol segnati e 4 subiti. L’ultimo successo, 4-1 contro l’AD Ceuta FC, conferma la forza offensiva e l’organizzazione difensiva della squadra. L’infortunio di Juan Carlos Arana non compromette la competitività del team, che si presenta come una squadra temibile anche in trasferta.

🔙 El último #AlmeríaRacing en el UD Almería Stadium nos dejó una gran victoria rojiblanca ❤️🤍

⚽️ Sergio Arribas.

⚽️ Arnau.#LALIGAHighlightspic.twitter.com/g0r1AFFAOy

— UD Almería (@U_D_Almeria) September 5, 2025

Le probabili formazioni di Almeria-Santander

Rubi, allenatore dell'Almeria, conserva alcuni dubbi per questa gara contro il Santander. Sicura la presenza dell'attaccante brasiliano Lazaro. Alle sue spalle ci sono sei giocatori per tre ruoli: i favoriti dovrebbero essere Baptistao, Arribas ed Embarba, ma Puigmal, Soko e Melamed si giocano un posto.

Il Santander del tecnico Lopez dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1. Asier Villalibre, attaccante spagnolo classe 1997 ex Bilbao, guiderà il reparto avanzato. Martin, Vicente e Sangalli agiranno alle sue spalle.

ALMERIA (4-2-3-1) : Fernandez, Luna, Chumi, Munoz, Bonini, Lopy, Clua, Leo Baptistao, Arribas, Embarba, Lazaro. Allenatore: Rubi

RACING SANTANDER (4-2-3-1) : Ezkieta, Mantilla, Manu, Castro, Salinas, Aldasoro, Canales, Martin, Vicente, Sangalli, Villalibre. Allenatore: Lopez

