Lo Stadio dei Giochi del Mediterraneo, domenica 7 settembre alle ore 18,30, farà da cornice al match valido per la Segunda Division spagnola tra Almeria e Racing Santander. Il match mette di fronte due squadre in momenti molto diversi della stagione: i padroni di casa, che si trovano in nona posizione con 5 punti, cercano punti vitali per risalire la classifica, mentre gli ospiti guidano attualmente il campionato con 9 punti.
La gara sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Il momento delle due squadre—
L’Almeria, guidata da Joan Francesc Ferrer Sicilia, ha ottenuto 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte nelle prime giornate. L’ultimo risultato, un 2-2 contro il Real Sociedad B, ha mostrato la capacità di reagire, ma anche la necessità di migliorare la solidità difensiva. In casa, la squadra non ha ancora trovato la vittoria e punta a sfruttare il fattore campo. L’infortunio di Nelson Monte priva la squadra di un elemento importante. Con 7 gol fatti e 6 subiti, l’Almeria dimostra di avere un buon potenziale offensivo, ma deve lavorare sulla retroguardia.
Il Racing Santander, allenato da José Alberto Lopez Menendez, arriva con uno stato di forma impressionante: 3 vittorie e 0 sconfitte, con un bilancio reti di 10 gol segnati e 4 subiti. L’ultimo successo, 4-1 contro l’AD Ceuta FC, conferma la forza offensiva e l’organizzazione difensiva della squadra. L’infortunio di Juan Carlos Arana non compromette la competitività del team, che si presenta come una squadra temibile anche in trasferta.
Le probabili formazioni di Almeria-Santander—
Rubi, allenatore dell'Almeria, conserva alcuni dubbi per questa gara contro il Santander. Sicura la presenza dell'attaccante brasiliano Lazaro. Alle sue spalle ci sono sei giocatori per tre ruoli: i favoriti dovrebbero essere Baptistao, Arribas ed Embarba, ma Puigmal, Soko e Melamed si giocano un posto.
Il Santander del tecnico Lopez dovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1. Asier Villalibre, attaccante spagnolo classe 1997 ex Bilbao, guiderà il reparto avanzato. Martin, Vicente e Sangalli agiranno alle sue spalle.
ALMERIA (4-2-3-1) : Fernandez, Luna, Chumi, Munoz, Bonini, Lopy, Clua, Leo Baptistao, Arribas, Embarba, Lazaro. Allenatore: Rubi
RACING SANTANDER (4-2-3-1) : Ezkieta, Mantilla, Manu, Castro, Salinas, Aldasoro, Canales, Martin, Vicente, Sangalli, Villalibre. Allenatore: Lopez
