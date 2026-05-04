Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 18:30, la Cashpoint Arena sarà il teatro della sfida tra Altach e Wolfsberger, gara valida per il campionato di Bundesliga austriaca. Un confronto che si preannuncia equilibrato, con due squadre alla ricerca di continuità in un finale di stagione ancora aperto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ALTACH-WOLFSBERGER CLICCA SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Altach arriva a questo appuntamento dopo una pesante sconfitta per 3-0 contro il Blau-Weiss Linz, una gara in cui il possesso palla non si è tradotto in concretezza offensiva. Nonostante il risultato, la squadra ha mostrato una certa organizzazione, ma continua a faticare sotto porta.

Il Wolfsberger, invece, ha ritrovato il sorriso nell’ultima uscita grazie al successo di misura contro il Grazer, deciso nel finale da Markus Pink. Un risultato importante, soprattutto dal punto di vista morale, anche se resta evidente un problema significativo: il rendimento lontano da casa, con una lunga serie negativa in trasferta.

Guardando ai precedenti, emerge un dato interessante: l’Altach è imbattuto negli ultimi tre confronti diretti contro il Wolfsberger, con l’ultimo incrocio terminato 1-1. Più in generale, le ultime sfide tra queste due squadre sono spesso state equilibrate, con diversi pareggi. Dal punto di vista statistico, entrambe mostrano limiti evidenti. L’Altach nelle ultime gare ha mantenuto una certa solidità, alternando risultati ma con una produzione offensiva discreta. Il Wolfsberger, invece, fatica a segnare con continuità e subisce con una certa frequenza, soprattutto in trasferta.

Le probabili formazioni di Altach-Wolfsberger

L’Altach dovrebbe schierarsi con un 3-4-3: Stojanovic tra i pali, difesa a tre con Milojević, Zech e Jäger. Sulle fasce agiranno Ingolitsch e Ouedraogo, mentre in mezzo al campo spazio a Bähre e Demaku. Il tridente offensivo sarà composto da Massombo, Diawara e Oswald.

Il Wolfsberger risponde con un 3-4-2-1: Polster in porta, linea difensiva con Baumgartner, Piesinger e Wimmer. Sugli esterni Renner e Agyemang, con Sulzner e Wohlmuth in mezzo. Sulla trequarti Schöpf e Gattermayer supporteranno Ngankam, riferimento offensivo.

Altach (3-4-3): Stojanovic; Milojević, Zech, Jäger; Ingolitsch, Bähre, Demaku, Ouedraogo; Massombo, Diawara, Oswald.

Wolfsberger (3-4-2-1): Polster; Baumgartner, Piesinger, Wimmer; Renner, Sulzner, Wohlmuth, Agyemang; Schöpf, Gattermayer; Ngankam.

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