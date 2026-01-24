Dove vedere Altamura-Atalanta Under 23 in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Altamura-Atalanta Under 23 e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.