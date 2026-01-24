derbyderbyderby streaming Altamura-Atalanta Under 23, formazioni e diretta tv live: lo streaming gratis

Il Girone C di Serie C mette di fronte Altamura e Atalanta Under 23, sfida in programma domenica 25 gennaio alle ore 12:30. Il match si giocherà allo stadio Tonino D’Angelo di Altamura, impianto tradizionalmente caldo, dove i padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo contro una delle formazioni giovani più interessanti del girone.

Hai tre possibilità per guardare Altamura-Atalanta Under 23 in streaming gratis:

Dove vedere Altamura-Atalanta Under 23 in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Altamura-Atalanta Under 23 e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Altamura-Atalanta Under 23” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    L’Altamura, undicesimo a 26 punti, arriva a questa gara con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e mantenere una posizione tranquilla di classifica. La squadra di Devis Mangia fa della solidità e dell’organizzazione tattica i propri punti di forza, cercando di sfruttare soprattutto le gare casalinghe per costruire il proprio cammino.

    L’Atalanta Under 23, dodicesima a 25 punti, è reduce da un percorso altalenante ma resta una formazione capace di mettere in difficoltà chiunque grazie a ritmo, intensità e qualità individuale. I giovani nerazzurri guidati da Salvatore Bocchetti puntano su un gioco offensivo e propositivo, anche lontano da Bergamo.

    Le probabili formazioni di Altamura-Atalanta Under 23

    Le due squadre dovrebbero confermare i rispettivi assetti tattici. L’Altamura si affida a un 3-5-2 compatto, pensato per garantire densità in mezzo al campo e sfruttare le punte in fase di transizione. L’Atalanta Under 23 risponde con il collaudato 3-4-3, modulo che valorizza la spinta sugli esterni e la qualità del tridente offensivo, mantenendo però equilibrio nella fase di non possesso.

    Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia

    Atalanta Under 23 (3-4-3): Vismara, Navarro, Comi, Guerini, Ghislandi, Levak, Pounga, Steffanoni, Vavassori, Misitano, Manzoni. Allenatore: Salvatore Bocchetti

