Altamura-Benevento Streaming e Diretta Tv: dove vedere LIVE la Serie C

Altamura–Benevento si presenta come una sfida di grande intensità nella ventottesima giornata di campionato. I padroni di casa vogliono confermare il buon momento e continuare la propria corsa verso la zona playoff, mentre la capolista punta a difendere il primato e proseguire la marcia verso l’obiettivo stagionale.
L’Altamura arriva con fiducia dopo una serie positiva importante, nonostante l’ultimo stop, e proverà a sfruttare compattezza e organizzazione per mettere in difficoltà gli avversari. Il Benevento, invece, si presenta forte del primo posto e di un rendimento esterno di altissimo livello, con l’intenzione di imporre il proprio ritmo e confermare lo stato di forma.
ALTAMURA BENEVENTO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Altamura-Benevento Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Probabili formazioni—
Altamura (3-5-2): Alastra; Silletti, Zazza, Mbaye; Grande, Dipinto, Crimi, Nazzaro, Mogentale; Peschetola, Curcio. Allenatore: Devis Mangia.
Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita (C), Prisco; Lamesta, Tumminello, Kouan; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores
