Lo streaming gratis della gara di campionato Altamura-Latina: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 09:02)

Il Girone C di Serie C propone una sfida interessante allo stadio Tonino D’Angelo, dove Altamura e Latina si affrontano martedì 10 febbraio alle ore 18:00. I padroni di casa sono noni con 33 punti e cercano continuità per restare agganciati alla zona playoff, mentre gli ospiti, tredicesimi a quota 27, puntano a fare risultato per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della classifica. I sei punti di distanza rendono il confronto equilibrato e ricco di spunti tattici.

Il momento delle due squadre — L’Altamura, nona con 33 punti, sta vivendo una stagione positiva, costruita su equilibrio e solidità. La squadra di Devis Mangia ha trovato una buona continuità di rendimento, soprattutto tra le mura amiche, dove cerca di imporre ritmo e intensità per mettere in difficoltà gli avversari.

Il Latina, tredicesimo a 27 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e migliorare la propria posizione in classifica. La formazione di Alessandro Bruno punta su compattezza e organizzazione, cercando di restare corta e colpire nei momenti chiave della gara.

Le probabili formazioni di Altamura-Latina — L’Altamura dovrebbe confermare il 3-5-2, un modulo che garantisce densità in mezzo al campo e copertura difensiva, con gli esterni chiamati ad accompagnare costantemente la fase offensiva senza perdere equilibrio.

Il Latina risponde con lo stesso 3-5-2, puntando su un baricentro equilibrato e su una gestione attenta del possesso, con l’obiettivo di limitare le iniziative avversarie e sfruttare le ripartenze.

Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia

Latina (3-5-2): Mastrantonio, Calabrese, Parodi, Marenco, Ercolano, Porro, Riccardi, Hergheligiu, Ciko, Parigi, Ekuban. Allenatore: Alessandro Bruno