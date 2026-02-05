derbyderbyderby streaming Altamura-Monopoli diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

La diretta streaming

Lo streaming gratis della gara di campionato Altamura-Monopoli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Il Girone C di Serie C propone Altamura-Monopoli, in programma venerdì 6 febbraio alle ore 20:30, una sfida interessante tra due squadre separate da sette punti in classifica. L’Altamura, decimo con 30 punti, cerca continuità per restare agganciato alla zona playoff, mentre il Monopoli, settimo a 37 punti, vuole consolidare la propria posizione nelle prime sette.

Hai tre possibilità per guardare Altamura-Monopoli in streaming gratis:

Dove vedere Altamura-Monopoli in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Altamura-Monopoli è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Altamura-Monopoli nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    L’Altamura di Devis Mangia occupa la decima posizione con 30 punti e si affida al 3-5-2, modulo che punta molto sulla densità in mezzo al campo. Crimi e Dipinto garantiscono equilibrio, mentre davanti la coppia Rosafio–Curcio rappresenta il principale riferimento offensivo.

    Il Monopoli di Alberto Colombo, settimo con 37 punti, arriva alla sfida con l’obiettivo di difendere la zona playoff. Il 5-3-2 assicura solidità difensiva, con Battocchio e Calcagni a supporto del tandem offensivo formato da Fall e Longo.

    Le probabili formazioni di Altamura-Monopoli

    Gara che si preannuncia tattica e combattuta, con punti pesanti in palio per entrambe.

    Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia

    Monopoli (5-3-2): Piana, Imputato, Angileri, Miceli, Viteritti, Valenti, Scipioni, Battocchio, Calcagni, Fall, Longo. Allenatore: Alberto Colombo

