Il Girone C di Serie C propone Altamura-Monopoli, in programma venerdì 6 febbraio alle ore 20:30, una sfida interessante tra due squadre separate da sette punti in classifica. L’Altamura, decimo con 30 punti, cerca continuità per restare agganciato alla zona playoff, mentre il Monopoli, settimo a 37 punti, vuole consolidare la propria posizione nelle prime sette.
La diretta di Altamura-Monopoli è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
L’Altamura di Devis Mangia occupa la decima posizione con 30 punti e si affida al 3-5-2, modulo che punta molto sulla densità in mezzo al campo. Crimi e Dipinto garantiscono equilibrio, mentre davanti la coppia Rosafio–Curcio rappresenta il principale riferimento offensivo.
Il Monopoli di Alberto Colombo, settimo con 37 punti, arriva alla sfida con l’obiettivo di difendere la zona playoff. Il 5-3-2 assicura solidità difensiva, con Battocchio e Calcagni a supporto del tandem offensivo formato da Fall e Longo.
Le probabili formazioni di Altamura-Monopoli—
Gara che si preannuncia tattica e combattuta, con punti pesanti in palio per entrambe.
Altamura (3-5-2): Viola, Silletti, Poli, Esposito, Mogentale, Nazzaro, Crimi, Dipinto, Grande, Rosafio, Curcio. Allenatore: Devis Mangia
Monopoli (5-3-2): Piana, Imputato, Angileri, Miceli, Viteritti, Valenti, Scipioni, Battocchio, Calcagni, Fall, Longo. Allenatore: Alberto Colombo
