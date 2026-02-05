Dove vedere Altamura-Monopoli in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Altamura-Monopoli è disponibile sui palinsesti di Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire l’incontro in streaming è sufficiente avere un conto attivo, che consente l’accesso alla visione live della partita e alle statistiche aggiornate in tempo reale.