Altamura-Siracusa: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Altamura-Siracusa in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:21)

La sfida tra Team Altamura e US Siracusa, in programma domenica 29 marzo 2026 alle 14:30, rappresenta un incontro decisivo nel contesto del Girone C di Serie C. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI ALTAMURA-SIRACUSA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Con il termine della stagione che si avvicina, entrambe le squadre sono chiamate a conquistare punti cruciali per le loro speranze di salvezza. Attualmente, il Team Altamura occupa l'undicesima posizione con 40 punti, ottenuti grazie a 10 vittorie, 10 pareggi e 13 sconfitte, con un bilancio di 29 gol segnati e 41 subiti. Il loro rendimento casalingo è stato altalenante, con 5 successi, 5 pareggi e 6 sconfitte tra le mura amiche.

D'altra parte, l'US Siracusa si trova in una posizione più difficile, al diciannovesimo posto con soli 27 punti. La squadra ha messo insieme 9 vittorie, 6 pareggi e ben 18 sconfitte, con un differenziale di 41 gol segnati e 49 subiti. In trasferta, la situazione è stata ancora più complicata, con una sola vittoria, 3 pareggi e 12 sconfitte. Pertanto, questo incontro diventa fondamentale, non solo per il morale, ma anche per la classifica delle due formazioni.

Nel precedente incontro tra le due squadre, il risultato finale è stato di 1-1, un pareggio che ha riflesso una certa parità, almeno in quel frangente. Tuttavia, osservando le performance recenti, il Team Altamura ha incontrato alcune difficoltà, con una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare, mentre l'US Siracusa ha mostrato segni di miglioramento, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Probabili formazioni di Altamura-Siracusa — Team Altamura (3-4-1-2): Alastra, Mbaye, Zazza, Silletti; Falasca, Dipinto, Grande Mogentale; Nazzaro; Millico, Simone. Allenatore: Devis Mangia

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Iob, Marafini, Pacciardi, Cancellieri; Frisenna, Candiano; Valenti, Limonelli, Di Paolo; Arditi. Allenatore: Marco Turati