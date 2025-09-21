Altamura-Trapani: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 21 settembre - 03:45

La Serie C torna in campo e domenica 21 settembre alle ore 15:00 andrà in scena per il girone C la sfida tra Altamura e Trapani. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Altamura-Trapani in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Altamura e Trapani in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Il Team Altamura, con 4 punti in classifica, si trova al 14º posto, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, con un bilancio di 3 gol segnati e 8 subiti. D'altra parte, il Trapani sta vivendo un momento decisamente migliore, con 2 punti in meno rispetto ai rivali e occupando la 17ª posizione, grazie a 3 vittorie e un pareggio, senza aver mai subito una sconfitta. I granata, sotto la guida dell'allenatore Salvatore Aronica, si sono distinti per un attacco prolifico, con 10 gol realizzati e solo 1 incassato.

Le due squadre si presentano all’incontro con umori diversi. Il Team Altamura, dopo aver ottenuto un pareggio senza reti contro l’Atalanta II, cercherà di sfruttare il vantaggio del campo per risalire la classifica. Il Trapani, invece, arriva da una vittoria convincente per 2-0 contro la Casertana FC e punta a proseguire sulla strada dei successi. Il bilancio storico degli scontri diretti vede il Trapani prevalere, con 2 vittorie nelle ultime 3 partite contro il Team Altamura. La partita si preannuncia interessante, con entrambe le formazioni determinate a conquistare i tre punti.

Le probabili formazioni di Altamura-Trapani — Altamura (3-4-2-1): Viola; Nicolao, Poli, Silletti; Nazzaro, Dipinto, Lepore, Grande; Rosafio, Curcio; Simone. All.: Mangia.

Trapani (4-3-3): Galeotti; Ciotti, Salines, Stramaccioni, Giron; Celeghin, Di Noia, Palmieri; Canotto, Grandolfo, Fischnaller. All. Aronica.