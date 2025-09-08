Il momento dei padroni di casa è tutt’altro che positivo. La squadra di Marcelo Vazquez non vince da sei turni, con un bilancio che racconta chiaramente le difficoltà offensive: un solo gol realizzato nelle ultime cinque partite, quello del terzino Agustin Aleo , sempre più riferimento grazie alle sue incursioni e capacità di dribbling. I numeri sottolineano i limiti offensivi: appena 17 gol segnati in 29 giornate , un dato che spiega l’enfasi posta su una struttura difensiva (4-4-2) che però sacrifica creatività e soluzioni in avanti.

Qui Deportivo Maipu

Gli ospiti arrivano a Mar del Plata con morale e fiducia in crescita. L’undici guidato da Alexis Matteo ha ottenuto una preziosa vittoria per 2-1 sul Deportivo Madryn, grazie alle giocate di Marcelo Eggel e alle avanzate del terzino Luciano Paredes, sempre più centrale nello sviluppo offensivo. La forza del Maipu sta nell’equilibrio di centrocampo, orchestrato dall’esperienza e dalla visione di Rubens Sambueza, leader tecnico e specialista nei calci piazzati. Nelle ultime cinque partite la squadra ha trovato la via del gol cinque volte, mostrando una crescita netta rispetto all’inizio di stagione, con anche una maggiore solidità difensiva. Un precedente incoraggiante per gli ospiti è la vittoria per 3-0 a Mar del Plata lo scorso 3 giugno, quando sfruttarono al meglio le disattenzioni difensive dell’Alvarado.