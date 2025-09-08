Il palcoscenico è pronto all’Estadio José Maria Minella di Mar del Plata, dove lunedì 8 settembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle 20.oo, il CA Alvarado ospiterà il Deportivo Maipu per una gara fondamentale della stagione regolare della Primera Nacional 2025. Due squadre con obiettivi diversi ma entrambe bisognose di punti: l’Alvarado, attualmente ultimo in classifica, cerca disperatamente di interrompere la lunga serie senza vittorie, mentre il Maipu, 8°, punta a consolidare la propria crescita e ad agguantare le zone alte della classifica.
Scopriamo dove vedere il match tra Alvarado-Deportivo Maipu in programma l'8 settembre alle ore 20.00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Alvarado—
Il momento dei padroni di casa è tutt’altro che positivo. La squadra di Marcelo Vazquez non vince da sei turni, con un bilancio che racconta chiaramente le difficoltà offensive: un solo gol realizzato nelle ultime cinque partite, quello del terzino Agustin Aleo, sempre più riferimento grazie alle sue incursioni e capacità di dribbling. I numeri sottolineano i limiti offensivi: appena 17 gol segnati in 29 giornate, un dato che spiega l’enfasi posta su una struttura difensiva (4-4-2) che però sacrifica creatività e soluzioni in avanti.
Gli ultimi risultati parlano da soli: tre pareggi consecutivi per 0-0, seguiti dal pesante 3-0 subito contro il Gimnasia y Tiro. A complicare le cose, anche la disciplina: sette cartellini gialli nelle ultime cinque uscite dimostrano nervosismo e difficoltà nel mantenere la lucidità nei momenti chiave. Per sperare in un risultato positivo, l’Alvarado dovrà ritrovare coesione in attacco e sfruttare meglio le situazioni da palla inattiva, un punto debole finora evidente.
Qui Deportivo Maipu—
Gli ospiti arrivano a Mar del Plata con morale e fiducia in crescita. L’undici guidato da Alexis Matteo ha ottenuto una preziosa vittoria per 2-1 sul Deportivo Madryn, grazie alle giocate di Marcelo Eggel e alle avanzate del terzino Luciano Paredes, sempre più centrale nello sviluppo offensivo. La forza del Maipu sta nell’equilibrio di centrocampo, orchestrato dall’esperienza e dalla visione di Rubens Sambueza, leader tecnico e specialista nei calci piazzati. Nelle ultime cinque partite la squadra ha trovato la via del gol cinque volte, mostrando una crescita netta rispetto all’inizio di stagione, con anche una maggiore solidità difensiva. Un precedente incoraggiante per gli ospiti è la vittoria per 3-0 a Mar del Plata lo scorso 3 giugno, quando sfruttarono al meglio le disattenzioni difensive dell’Alvarado.
Le probabili formazioni di Alvarado-Deportivo Maipu—
ALVARADO (4-4-2): Gomez Riga, Ardiles, Fernandez, Blasi, Irazoque, Gorgerino, Mansilia, Borgnino, Miori, Amilivia, Ortiz. Allenatore: Vazquez
D. MAIPU (4-4-2): Pietrobono, Paredes, Arnijas, Gimenez, de la Reta, Bonfigli, Villarreal, Eggel, Sambueza, Saccone, Bonacci. Allenatore: Matteo
