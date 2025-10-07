Amazonas-Criciuma, 31° turno di Serie B brasiliana: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Il Brasileirao Serie B si infiamma. All'Arena da Amazônia va in scena una sfida che promette tensione, cuore e nervi d'acciaio: Amazonas-Criciuma si affrontano mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 1:00 italiane. Due squadre agli antipodi per obiettivi e stato di forma. Da una parte chi lotta per non sprofondare, dall'altra chi sogna la promozione in paradiso.

Dove vedere Amazonas-Criciuma in diretta TV e in streaming LIVE — Il match è in programma nella notte tra martedì 7 ottobre e mercoledì 8 alle ore 01:00.

Qui Amazonas — L’Amazonas vive settimane di puro affanno. Penultimo in classifica con 28 punti, il club amazzonico è impantanato nella zona retrocessione e ha bisogno di una scossa per tenere viva la speranza. La difesa è il vero punto debole: troppi gol subiti, troppi blackout nei momenti decisivi. Eppure, nelle ultime uscite, la squadra ha mostrato segnali di orgoglio, riuscendo anche a trovare la via del gol con maggiore continuità.

Qui Criciuma — Il Criciúma, invece, vola alto. Con 50 punti e la terza posizione in classifica, i gialloneri sono nel pieno della corsa verso la Serie A. Il segreto? Una difesa di ferro che raramente concede spazi e una mentalità pragmatica, costruita per vincere anche senza brillare.

Amazonas-Criciuma, probabili formazioni — AMAZONAS, probabile formazione: Carlos; Rafael, Alexis, Léo, Nilson; Xavier, Vasquzz, Domingos; Henrique, Ramirez.

CRICIUMA, probabile formazione: Alisson; Luciano, Fagundes, Jonathan; Hanriqu, Trindade, Lono, Marcinho; Diego, Robert, Nicolas.